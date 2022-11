Bij de familie Vanthourenhout zit veldrijden in het bloed

Op de weg had je de Planckaerts. In het veld zijn er de Vanthourenhouts: een echte crossdynastie, van vader op zoon, van broer tot neef. Michael Vanthourenhout is de laatste in de rij. Zondag pakte hij de Europese titel.

Goud op het EK, dat maakte veel emoties los aan de finish in Namen. Bij vader Danny, die zag hoe zijn zoon een oude droom van hemzelf waarmaakte. Bij broer Dieter, ex-prof en de belangrijkste motivator van de kersverse kampioen. Bij bondscoach Sven Vanthourenhout ook, als grote neef de man naar wie de kleine Michael opkeek.

“Het was een speciaal moment”, vertelt de winnaar 24 uur na zijn triomf. Want nooit eerder won een Vanthourenhout een wedstrijd van dit formaat. “We zitten al zo lang in de cross. De volgende keer dat iemand mijn fiets uit de camion haalt, zal het er een zijn in de Europese kleuren. Dat is voor iedereen plezant.”

Liboton te sterk

Het verhaal van de crossende Vanthourenhouts begon in de jaren zeventig. Ronny, vader van de bondscoach, was de eerste die het probeerde. Hij had talent, maar botste op een fenomeen. Sven: “Ik heb het mijn vader honderd keer horen vertellen, hoe hij als junior dertig keer in een seizoen tweede werd achter Roland Liboton.”

Frustrerend, maar de liefde voor de fiets gaf hij wel door aan zijn jongere broer Danny. Die had meer succes. Michael: “Mijn pa is nog altijd trots dat hij als junior dertig crossen in een seizoen heeft gewonnen.”

Het was de volgende generatie die van crossen haar beroep maakte. Sven, vier jaar ouder dan Dieter en twaalf jaar ouder dan Michael, was deze keer de inspirator. “We keken naar hem op”, zegt Michael. “Ik ging naar zijn wedstrijden kijken, later ook naar die van Dieter. Vaak had ik dan mijn eigen fietsje mee en reed ik een stukje over het parcours.”

Eigenlijk wilde de jongste Vanthourenhout voetballer worden. “Maar er was niemand om me naar de training te voeren”, zegt hij. “Als tiener was de switch al gemaakt. Toen wilde ik alleen nog crosser worden. De dag dat ik achttien werd ben ik gestopt met school. Nu besef ik dat dat een serieus risico was.”

Een knuffel tussen de neven Sven en Michael Vanthourenhout. "Hij geeft me vaak tips." Beeld BELGA

Bondscoach Sven geloofde altijd in zijn neef. “Hij heeft het meeste talent van ons allemaal. Jammer dat hij niet een klein beetje meer van mij heeft. Als hij iets meer freak was, dan was hij een hele, hele, hele goeie coureur geweest.”

Terugvechten na tegenslag

Vaak slaagt Michael erin om uit negatieve zaken iets positiefs te halen. Toen hij twee jaar geleden de Superprestige-manche in Merksplas won, was dat een eerbetoon aan zijn neef Glenn die was verongelukt. Vorig jaar in Namen won hij de wereldbekercross kort nadat hij te horen had gekregen dat zijn mama ongeneeslijk ziek was. Samen omgaan met tegenslagen maakt ook deel uit van de sterke band van de Vanthourenhouts.

Sven: “Ik weet dat ik vroeger altijd zorgend was naar Michael toe, en ik merk dat ik dat vandaag nog ben. Ik was al bondscoach toen hij tijdens een teambuilding een keer allergisch reageerde op noten. Ik ben in mijn auto gesprongen en met hem naar de spoed gevlogen.”

Michael glimlacht: “Naar het schijnt was ik het verwende kakkernest van de bende. Dieter, Sven en ik hebben samen een whatsappgroepje. Dieter is een beetje mijn mental coach, Sven geeft me vaak praktische tips. Ik ben zeker dat ik door die dingen een betere renner ben geworden.”