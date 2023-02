Bij de crash van Liverpool wijzen velen naar Klopps drilsergeant

Na de zoveelste uitnederlaag eiste journalist James Pearce van onlinemedium The Athletic de microfoon op. “Ik vind het erg moeilijk om met jou te praten, als ik 100 procent eerlijk ben”, zei Jürgen Klopp. “Jij weet waarom. Voor alle zaken die je hebt geschreven.”

Op een brutale manier zette Klopp zo een volger van zijn club te kijk. Pearce, zeker niet de meest kritische van het pak, keek verbaasd op. Die verbale uppercut had hij niet voelen aankomen.

Klopp is een slechte verliezer. Lijnreporters en oud-ploegmaats kunnen het weten. Een Klopp in een emotionele bui kan heel direct zijn, op het onbeschofte af. Het is reden waarom hij na een verliesmatch zelden in detail zijn spelers toespreekt. Een snelkookpan kent zijn karakter.

Bijna een quadruple

Er zijn een aantal zaken die Klopp al een tijdje dwarszitten. Niet het minst de perceptie die sinds de matige seizoenstart rond zijn team is gecreëerd. In zes maanden is er veel veranderd. Herinner u de lente van 2022. Klopp stond op het punt om Liverpool naar een ongeziene quadruple te leiden. De League Cup en de FA Cup mocht hij afvinken, zijn team strandde op vijftien minuten van een landstitel en Thibaut Courtois hield hen van een tweede Champions League-triomf in vier jaar.

Vandaag oogt die realiteit heel anders. Liverpool ligt uit de FA Cup en de League Cup. In de Premier League is de top vier ver uit zicht en bedraagt de achterstand op leider Arsenal 21 punten. Liverpool heeft dit seizoen in alle competities al tien matchen verloren, de hardste crash sinds Klopp in de herfst van 2015 overnam op Anfield.

Trent Alexander-Arnold (links, Liverpool) in duel met Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton Wanderers). Beeld Photo News

Zorgwekkender is dat het team onderweg zijn identiteit en intensiteit is kwijtgespeeld, daarbij niet geholpen door de vele spierblessures bij zijn vergrijzende sterkhouders. In de loop der jaren werd het elftal klaarblijkelijk onvoldoende verfrist. De eerste signalen daarvan werden in mei gespot, toen Liverpool zich naar het seizoenslot sleepte. Vandaag lijkt het elftal fysiek en mentaal uitgeperst door de opeenstapeling van wedstrijden en de hoge eisen van zijn coach.

Respect en afschuw

In hun zoektocht naar antwoorden voor die burn-out hebben de Britse media voorzichtig gewezen naar conditiecoach Andreas Kornmayer. De Duitser is een vertrouweling van Klopp. Bij zijn komst werd hij afgeschilderd als een mini-Klopp, wegens een gelijkaardig brilmontuur en dezelfde golvende haren.

Met zijn meedogenloze voorbereidingen met veel loopmeters heeft Klopps drilsergeant tegelijk respect en afschuw afgedwongen. Met zijn intuïtieve manier van werken heeft hij meer energie uit spelers gekregen dan wetenschappelijk voor mogelijk werd geacht. Anderzijds verwijten oud-werknemers hem dat hij lichamen over de limiet heeft geduwd.

Vrijdag verscheen op de website van Sky Sports een kritische beschouwing over Liverpool. Daarin stond een zin die Klopp deed steigeren: “Op het trainingscomplex zijn velen ervan overtuigd dat Kornmayer te veel invloed heeft en dat hij niet de makkelijkste is om mee te werken.”

Dat tongen loskomen heeft te maken met de vele personeelswissels. Er is een braindrain aan de gang op het hoogste niveau: een tweede sportief directeur verdwijnt in een jaar en zijn datagoeroe stapt ook op. Om maar te zwijgen van de vele verschuivingen in de medische staf. Tussen de Engelse en Duitse cultuur is er altijd een spanningsveld geweest.

In september publiceerde The Athletic een stuk over het medische kabinet van Liverpool, waarin de ‘onaantastbare’ Kornmayer voor het eerst als bron van frustratie werd aangestipt. Het artikel was niet van de hand van Pearce, maar Klopp was die aanval duidelijk niet vergeten.