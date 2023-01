Bij covidbesmetting mogen Djokovic en co. gewoon tennissen in Melbourne

Daarmee breekt de organisatie met de strikte regels van vorig jaar. Alleen tennissers die zich hadden laten vaccineren waren welkom. De niet-gevaccineerde Novak Djokovic dacht met een medische vrijstelling toch te kunnen deelnemen, maar werd bij aankomst op het vliegveld in Melbourne opgepakt en dagenlang vastgehouden in een quarantainehotel. Nog voordat hij een bal had geslagen, werd hij het land uitgezet.

“We volgen gewoon de geldende overheidsregels”, zei toernooidirecteur Craig Tiley over het versoepelen van de strikte protocollen een week voor het begin van het hardcourttoernooi. In Australië zijn de coronamaatregelen vrijwel volledig losgelaten. Alleen reizigers uit China, Hongkong en Macau moeten bij aankomst een negatieve testuitslag kunnen overleggen.

Tiley deed een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de tennissers. Volgens de toernooidirecteur is het aan de spelers zelf om bij de organisatie te melden als ze besmet zijn met het coronavirus. “We gaan nog een stap verder dan de overheidsregels door spelers op te roepen weg te blijven als ze ziek zijn. Maar het kan zijn dat er toch spelers meedoen die corona hebben.”

Alcaraz geblesseerd

Een paar uur nadat Tiley had aangekondigd dat spelers zich tijdens het toernooi niet hoeven te laten testen, landde Djokovic in Melbourne. De aankomst van de 35-jarige Serviër, die afgelopen weekend het ATP-toernooi van Adelaide won, verliep een stuk gemoedelijker dan een jaar geleden. Hij deelde handtekeningen uit aan fans voordat hij in de auto stapte.

Djokovic wil in Australië zijn 22ste grandslamtitel winnen. Daarvoor hoeft de nummer vijf van de wereldranglijst niet af te rekenen met het negentienjarige supertalent Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer één van de wereld kampt met een dijbeenblessure en meldde zich af voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. “Het is zwaar, maar ik moet optimistisch zijn, herstellen en vooruitkijken”, schreef de winnaar van de US Open op zijn sociale media.

Zijn landgenoot Rafael Nadal is wel van de partij in Melbourne. De 36-jarige tennisser profiteerde vorig jaar optimaal van de afwezigheid van Djokovic. Dertien jaar na zijn eerste winst op de Australian Open pakte hij zijn tweede titel down-under. Met 22 grandslamtitels, een record, heeft hij er één meer op zijn naam staan dan zijn eeuwige rivaal Djokovic.

Geen Osaka

Bij de vrouwen heeft tweevoudig winnares Naomi Osaka zich afgemeld. Waarom de 25-jarige Japanse niet meedoet aan het toernooi, dat ze in 2019 en 2021 won, is niet duidelijk. Ze speelde in september haar laatste wedstrijd op de WTA-tour. “Osaka heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. We zullen haar missen”, twitterde de organisatie van het grandslamtoernooi.

Met vier grandslamtitels leek Osaka voorbestemd het vrouwentennis te gaan regeren. Maar twee jaar geleden maakte de voormalige nummer één van de wereld bekend dat ze al langere tijd last had van angstaanvallen en depressies. Ze is inmiddels afgezakt naar plek 47 op de wereldranglijst.