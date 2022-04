Bierdouches in München, boegeroep in Parijs na titel

Hans-Joachim Watzke, de voorzitter van Borussia Dortmund, legt de schuld deels bij zichzelf. Op 12 mei 2012 vierde zijn club in het Olympisch Stadion van Berlijn een van de grootste successen uit de clubgeschiedenis. Drie weken nadat Dortmund zijn tweede titel op rij had gevierd, vernederde het Bayern in de bekerfinale (5-2, met Shinji Kagawa die het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam).

“Ik was toen in de zevende hemel”, verklaarde Watzke. “Maar toch zei een stemmetje in mij: de echo zal dramatisch zijn.” Later voegde hij daaraan toe: “Dortmunds grootste fout: FC Bayern te veel irriteren in 2012.”

Sindsdien heeft Bayern de concurrentie weggeblazen. Resultaat van goede trainerskeuzes en goede transfers. Gesteund door zijn commerciële machine en de miljoenen van de Champions League is Bayern uitgegroeid tot een van de dominantste teams in de sport. Slechts één keer bedroeg het gat met de nummer twee in de Bundesliga minder dan tien punten (twee, in 2019). Het grootste verschil bedroeg 35 punten (in 2012).

Zaterdag veroverde Bayern tegen Dortmund de titel (3-1 winst). Met de traditionele bierdouches. Eén speler doet nog straffer dan zijn club: Kingsley Coman. De Franse winger is 25 jaar en heeft al 11 titels op zijn erelijst staan (2 met PSG, 2 met Juventus en 7 met Bayern).

Nummer 35 voor Messi

Ook Paris Saint-Germain veroverde dit weekend de titel. Toch was er geen feeststemming in het Parc des Princes, er weerklonk zelfs boegeroep. Tien minuten na affluiten was het stadion helemaal leeg. Een ereronde van de spelers kwam er niet.

Zijn toekomst bij PSG is nog onzeker. Als Mauricio Pochettino straks vertrekt, heeft de Argentijnse topcoach ten minste toch één titel op zijn palmares. Lionel Messi besliste de Ligue 1 met een fantastisch doelpunt – een 1-1-gelijkspel tegen Lens volstond. Het was zijn elfde landstitel als prof en zijn 35ste prijs in clubverband na een matig seizoen.

Lionel Messi (PSG) in duel met Seko Fofana (Lens). Beeld Photo News

Neymar treiterde de ultra’s die hem nog altijd uitfluiten. “Ze kunnen er beter mee ophouden. Ze gaan adem te kort komen, want ik zal ook de komende drie jaar hier nog rondlopen.”

De fans van PSG zijn nog altijd ontstemd over het beleid van de club. Sinds de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid uiten ze hun ongenoegen.

Eén speler ontsnapt aan hun gefluit: Kylian Mbappé. Die heeft naar eigen zeggen nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst. PSG probeert de aanvaller alsnog te overtuigen met een megacontract. Zijn familie had afgelopen week in Qatar een afspraak met de directie.