Beveren haalt Mbokani terug naar België

Voormalig Gouden Schoen Dieumerci Mbokani heeft een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend bij tweedeklasser SK Beveren. De intussen 36-jarige Congolese international was transfervrij, nadat zijn contract bij Kuwait SC begin deze zomer was afgelopen. Voordien maakte hij het mooie weer bij Antwerp, Dinamo Kiev, Hull City, Norwich, Anderlecht, Monaco, Wolfsburg, Standard en TP Mazembe.

Op de Freethiel krijgt hij zijn vertrouwde rugnummer 70. “Na de transferperiode waren we tevreden over de ploeg die we hadden samengesteld. We zochten dan ook niet meteen meer naar extra aanvallende versterking. Echter, wanneer een speler als Mbokani een mogelijkheid wordt, moet je die kans grijpen”, klinkt het bij CEO Antoine Gobin.

“Hij is belangrijk geweest in de geschiedenis van vele clubs waar hij in het verleden voor speelde. Dat is dan ook een van de hoofdredenen waarom hij terugkeert naar België: om er voor SK Beveren een onvergetelijk seizoen van te maken.”