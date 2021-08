‘Betrapte’ Lukaku vandaag officieel Chelsea-speler?

Tifosi van Inter betrapten Romelu Lukaku in Milaan toen hij er een ziekenhuis verliet na zijn medische tests. Ondertussen is hij onderweg naar Londen. Vandaag hoopt zijn nieuwe werkgever de man van 321 miljoen aan te kondigen.

“Er is nog niks gepland.” Leugens eigen aan een transfersaga. Het kamp-Lukaku en Chelsea deden er sinds zondagmiddag alles aan om de locatie van de nakende medische testen geheim te houden.

Het werd de Columbus Clinic Center, op een steenworp van zijn stulpje in Milaan. In de loop van de voormiddag sijpelden de eerste berichten door dat hij aan het ziekenhuis zou zijn gespot. Supporters van Inter, die een eigen website en nieuwskanaal beheren, konden hem betrappen bij het verlaten van dat ziekenhuis.

Op de passagiersstoel van de Volvo 4x4 zat Federico Pastorello, de flamboyante zaakwaarnemer van ‘Big Rom’. Op de achterbank spotten ze Lukaku – mondmasker op, shirt van Chelsea op de schoot. Een transfer van 115 miljoen euro nadert zijn ontknoping.

Lukaku stapte gisteravond op een privévlucht naar Londen, met tussenstop in Nice. Daar hopen ze vandaag de handtekeningen te zetten en hem officieel te presenteren. “Binnen een paar dagen verstuur ik een statement”, zei hij, toen hem werd gevraagd naar een boodschap voor de Inter-fans. Na twee jaar zwaait de koning Milaan uit.

Duurder dan Neymar

Nooit betaalden clubs in totaal zoveel voor een voetballer als voor Lukaku. Met 321 miljoen euro (na vijf overgangen) wipt hij van plaats drie in de ranking van gecumuleerde sommen naar plaats één, over Neymar en Cristiano Ronaldo (slechts twee en drie overgangen). Lukaku is niet de duurste inkomende speler aller tijden in de Premier League, dat is sinds vorige week Jack Grealish met 117,5 miljoen. Duurste Belg ooit blijft Eden Hazard, die Real Madrid al meer dan 120 miljoen heeft gekost.

Lukaku wil bij Chelsea voor de grootste prijzen spelen. In gesprekken met spelers van The Blues heeft hij laten verstaan dat hij nog unfinished business heeft in de Premier League en op Stamford Bridge, nadat hij er tien jaar geleden werd gewogen en te licht bevonden.

Zei hij eerder dit jaar: “In Engeland heette ik lui te zijn. Liep ik niet. Deed ik niet dit, deed ik niet dat. Hier noemen ze me de hardste werker in de kleedkamer.” Revanche moet hem naar succes stuwen.