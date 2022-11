Beste WK-start ooit van Engeland: zwak Iran met 6-2 afgestraft

Engeland is het WK maandag begonnen met een 6-2-winst op Iran. De overtuigende zege in het matige gevulde Khalifa Stadion versterkt de Engelse hoop op een goed toernooi.

De aanloop naar de eerste ontmoeting tussen deze naties stond in het teken van politiek. Uit protest tegen de onderdrukking van de vrouwen in hun land, weigerden de Iraanse spelers het volkslied te zingen. Op de tribune hielden Iraanse vrouwen borden omhoog om hun steun te betuigen aan hun zusters in de Islamitische republiek. Voor de Iraanse spelers is deze geste niet zonder gevaar. Bij Engeland speelde de vraag of aanvoerder Harry Kane de OneLove-armband zou dragen. Om een gele kaart te voorkomen, besloot hij het niet te doen.

Voor de FIFA diende zich een nieuw probleem aan: de kaartjes-app had het begeven. Terwijl de volksliederen klonken - enkele Engelse spelers zongen per ongeluk God Save the Queen - stonden er nog lange rijen voor de poorten. Veel toeschouwers misten daardoor in de zesde minuut de Engelse roep om een strafschop nadat Harry Maguire bij een hoekschop op een rugbywijze was neergeworsteld door een Iraanse verdediger. De VAR zag er niets in. Het patroon van deze groepswedstrijd was snel duidelijk: Engeland valt aan en Iran trekt een rode muur op.

Het Engelse gevaar kwam aanvankelijk vooral uit voorzetten, met name van de vleugelbacks Kieran Trippier en Luke Shaw. Bij één voorzet knalde de Iraanse doelman Alireza Beiranvand met zijn gezicht op het hoofd van een van zijn verdedigers. Na een lange behandeling probeerde de keeper van Persepolis verder te spelen, maar al snel lag hij terug languit op het gras. Zijn vervanger Hossein Hosseini zag binnen de kortste keren een kopbal van Maguire - reserve onder Erik ten Hag bij Manchester United - tegen de lat belanden. Het was een voorbode.

Prachtige kopbal

Na een half uur werd Hosseini verslagen door een prachtige kopbal van het 19-jarige supertalent Jude Bellingham uit een wegdraaiende voorzet van Shaw. Ook het tweede doelpunt kwam van de zijkant. Een corner van Shaw werd door Maguire voor de voeten van Bukayo Saka gekopt. De 21-jarige Arsenal-aanvaller volleerde de bal in de kruising. Kort voor rust stond Bellingham aan de basis van de 3-0 toen hij Harry Kane de diepte in stuurde. Zonder te kijken legde de aanvoerder de bal op een presenteerblad voor routinier Raheem Sterling.

Na een uur spelen was het showtime voor Saka. De rechtsbuiten dribbelde en dribbelde, totdat de bal lekker voor zijn linkervoet lag en hij zijn tweede treffer kon binnenschieten. Iran deed iets terug middels Porto-aanvaller Mehdi Taremi die een halve kans nodig had om doelman Jordan Pickford te verslaan. Elke Engelse aanval leek ondertussen een doelpunt op te leveren. Binnen een minuut na het veld te zijn betreden scoorde de opgebloeide Marcus Rashford de 5-1 en ook invaller Jack Grealish wist het net te vinden. Het was de beste WK-start ooit van ‘The Three Lions’.

In de slotseconde kreeg Iran van de Braziliaanse arbiter Raphael Claus een dubieuze strafschop wegens licht shirtje-trekken door John Stones. Taremi mocht de afstraffing een iets draaglijker aanzien geven.