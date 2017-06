Bertrand Traoré tekent voor vijf jaar bij Lyon

Olympique Lyon heeft zich met de Burkinese international Bertrand Traoré versterkt. De 21-jarige spits komt voor 10 miljoen euro over van Chelsea, dat hem afgelopen seizoen aan Ajax uitleende. In Lyon tekende hij een contract voor vijf jaar.



Chelsea plukte Traoré in 2010 weg bij de jeugd van het Franse Auxerre. In 2013 kwam hij in de A-selectie van Chelsea, maar tot een doorbraak kwam het niet. Van 2013 tot 2015 werd hij al aan het Nederlandse Vitesse uitgeleend. In mei schakelde hij met Ajax zijn nieuwe club Lyon uit in de halve finale van de Europa League.