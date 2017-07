Berrahal niet langer gediskwalificeerd, Peter Genyn moet vrede nemen met zilver op 400m op WK para-atletiek

Berrahal stak Genyn voorbij in de laatste rechte lijn, maar werd nadien gediskwalificeerd omdat hij volgens de jury zijn lijn had overschreden. Het goud leek zo in de handen van Genyn te komen, maar na protest werd de Algerijn alsnog als winnaar uitgeroepen. Het brons was voor de Mexicaan Edgar Cesareo Navarro Sanchez (1:24.10).



Na de race wist Peter Genyn nog niet of hij eerste of tweede geëindigd was, toch was hij teleurgesteld over zijn prestatie. "Ik ben een beetje ontgoocheld. Ik dacht dat ik goed aan het racen was, maar op het einde had ik niets meer over toen Berrahal over mij kwam. Zo wil ik niet winnen."



Voor Genyn was het de derde WK-medaille. In Doha (2015) won hij goud op de 100m en 400m. Vrijdag verdedigt hij zijn titel op de 100 meter.



Joyce Lefevre (2:43.94) eindigde op de 800 meter in de klasse T34 op de vijfde en laatste plaats. De Britse Hannah Cockroft (2:01.77) won het goud, voor de Amerikaanse Alexa Halko (2:03.49) en de Britse Kare Adenegan (2:05.76).