Berlusconi terug op politieke toneel: "Ik denk niet dat we de euro kunnen verlaten"

Hij zei de partij naar succes te willen leiden bij de stembusgang, vermoedelijk in maart 2018, en beloofde flinke belastingverlagingen als centrumrechts aan de macht komt. "We voorspellen een grote overwinning voor centrumrechts", zei Berlusconi, die in 2011 door tal van schandalen en rechtszaken uit de schijnwerpers verdween.

In tegenstelling tot zijn bondgenoten toonde de bejaarde miljardair, die er fit uitzag, zich geen Euroscepticus. Hij wil niet minder maar meer Europa en pleitte voor een gemeenschappelijk defensie-, buitenland-, industrieel - en fiscaal beleid. "Ik denk niet dat we de euro kunnen verlaten."

Berlusconi, die vorig jaar een nieuwe hartklep kreeg, kan geen regeringsfunctie meer vervullen omdat hij in 2013 is veroordeeld wegens belastingfraude. Hij hoopt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat zich in november over de zaak buigt, dat verbod opheft.