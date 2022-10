Benzema bekroont topseizoen met zijn eerste Gouden Bal

Thibaut Courtois riep het in maart al, dat Karim Benzema hoger moest staan in de verkiezing van de Gouden Bal, net nadat hij PSG met een hattrick uit de Champions League had geknikkerd. Van 0-1 naar 3-1 ging het toen.

Nog een hattrick tegen Chelsea. Drie goals over twee matchen tegen Manchester City, een ijskoude panenka incluis. Keer na keer was het de Fransman die zijn ploeg over de streep trok en die zijn ploeg de Champions League deed winnen. Alleen in de finale acteerde hij in een bijrolletje, toen kreeg een Belg alle aandacht.

Sinds die uitspraak van Courtois voegde Benzema toe aan zijn palmares: de Europese supercup, de Champions League (en topschutter), La Liga (en topschutter), de Spaanse supercup (en topschutter). En dan zijn er nog al die individuele prijzen. Het is dat het WK niet in de zomer al was afgewerkt of ook die trofee stond bij op bovenstaand lijstje.

Gisterenmiddag namen Courtois en Benzema samen het vliegtuig van Madrid naar Parijs, daar waar hij op 28 mei de Champions League-trofee in de lucht mocht steken. Vijf maanden later stond hij er dus opnieuw, met een ander stukje eremetaal. Dat het verdiend was, daar was iedereen het wel over eens. Al weet je het bij de Gouden Bal natuurlijk nooit 100 procent zeker. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, samen goed voor dertien Gouden ballen, waren alleszins niet genomineerd. Ondanks dat hij al sinds 2008 meedraait in de top dertig van de wereld telt Benzema er nu ‘slechts’ eentje.

Opboksen tegen Ronaldo

De credits waar hij al lang aanspraak op maakt krijgt hij nu. Al die controverse ten spijt. Nu doopte Frans president Emmanuel Macron hem zelfs al tot voorbeeld voor jongeren met een migratieachtergrond.

Benzema moest jaren opboksen tegen alle schaduwen rondom hem bij Real. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Gareth Bale. Daarvoor nog Gonzalo Higuaín en Ricardo Kaká. Het Franse wonderkind – zo werd hij in 2009 toch voor 35 miljoen euro binnengehaald bij de Koninklijke – kreeg de perceptie oorspronkelijk maar moeilijk gekeerd. Wel basisspeler, maar altijd vechtend tegen de critici. Zijn coach José Mourinho was daar lang een van, de Madrileense fans soms met hem.

Pas toen Ronaldo het had gezien in Madrid kon de Fransman volledig ontbolsteren. Een keer scoorde hij 5 goals, een keer 11, zeldzaam eens in de 20. Plots werden dat er 21, 23 en 27. Jezelf wegcijferen is ook een kwaliteit, maar dat moet nu niet meer. Benzema is scherper, slimmer en efficiënter. “Zoals een fijn wijntje. Elk jaar beter”, zegt coach Carlo Ancelotti over zijn spits. De kapitein van Real Madrid krijgt tegenwoordig lof uit alle hoeken. “Hij was vorige jaren al goed, maar dit jaar was hij o zo beslissend.”

Vergeet niet dat hij in november vorig jaar al de Nations League won met Frankrijk. Ook dat nog. Toen scoorde hij tegen de Rode Duivels. Bij Frankrijk begon hij in 2021 na lange afwezigheid aan zijn tweede leven. Benzema is pas de vijfde Fransman die de prijs mag ophalen in Parijs. Kopa, Platini, Papin en Zidane gingen hem voor, die laatste in 1998.

Krijgt zijn boerenjaar 2022 nog wat extra glans, straks op het WK met Frankrijk?