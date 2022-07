Benson Manuel: ‘Met Alderweireld in de ploeg voelen we ons meer relaxed’

Burnley en nog wat andere clubs tonen interesse, maar tot nader order speelt dribbelkont Benson Manuel voor Antwerp. Wijst hij vanavond de weg naar de derde voorronde van de Conference League? ‘Er nu al uitgaan in Europa zou een domper zijn.’

Het is meer dan dertig graden in Kosovo. Maar ook los van het weer kan het heet worden voor Antwerp, na de 0-0 uit de heenmatch. “Het is altijd riskant als je het buitenshuis moet doen. Dat beseffen we”, zegt Benson Manuel (25). “Misschien gaat Drita nu wel wat meer komen dan op de Bosuil en komt er voor ons iets meer ruimte. En als ze toch weer achteruit kruipen, denk ik niet dat ze het een tweede keer gaan volhouden. Die heenmatch was iets aparts. Het was onze eerste officiële wedstrijd van het seizoen, dan moet je er nog een beetje in komen.”

Drita is wel meteen een hele belangrijke afspraak, zo vroeg op het seizoen. Kwalificatie voor de poule­fase levert minstens 3 miljoen euro op.

“Superbelangrijk, als je ziet wat Europees voetbal met zich meebrengt. Tegen ploegen als Tottenham, Fenerbahçe en Olympiakos spelen geeft je seizoen wat meer kleur. Het is fijner om voor 60.000 man te voetballen dan voor 4.000. In de Conference League moet het mogelijk zijn om mooie dingen te doen. Ik denk dat de club daar ook echt op gebrand is. Je weet maar nooit, kijk naar Feyenoord vorig jaar. Maar eerst moeten we natuurlijk door de voorrondes komen. We weten dat dit soort matchen niet altijd makkelijk zijn. Vorig jaar hadden we het ook heel lastig tegen Nicosia. Dat zijn we niet vergeten.

“Ik heb geen angst. Zelfs als er in het begin van de match iets mis zou gaan, hebben we genoeg karakter en maturiteit om de situatie recht te trekken. Met iemand als Toby Alderweireld in de ploeg voel je je automatisch meer relaxed. Hij heeft al duizend keer in dit soort situaties gestaan. Alderweireld kan ons nuttige richtlijnen geven op de moeilijke momenten. Hij weet wat er nodig is om een wedstrijd dood te maken.”

Jij hebt zelf een goede voorbereiding achter de rug. Voel je je klaar om het straks open te breken?

“Ik zit goed in mijn vel. Nu moet ik beslissend zijn op de momenten dat het erom gaat. Pas dan wordt er echt naar je gekeken.”

Je kunt het in Kosovo eens via een vrije trap proberen?

“We zullen alle manieren om te scoren nodig hebben. In de oefenmatchen maakte ik er drie na een vrije schop. Vorig seizoen trainde ik er ook al vaak op. Maar er zijn mensen die worden aangeduid om ze te trappen tijdens een wedstrijd.”

Mark van Bommel lijkt wel vertrouwen in je te hebben.

“Ik heb een correcte verstandhouding met hem, net zoals met Brian Priske trouwens. Ik ben niet zo’n grote prater, dat weet de trainer ook wel. Maar het loopt zoals het moet.”

Vraagt Van Bommel heel andere dingen van jou? Je kwam in de voorbije matchen vaker van links.

“Rechts bevalt me beter, maar ik pas me aan. Ik kan het allebei. De flankspelers mogen ook wisselen. Het maakt niet uit waar we eindigen, als de posities bij balverlies maar bezet zijn. De coach wil dat we actief blijven als we de bal niet hebben. We mogen de focus niet verliezen.”

Coach Mark van Bommel: "We zijn voorbereid op penalty’s, maar hopen dat het zover niet komt." Beeld Photo News

Vorig jaar moest jouw grote doorbraak zijn. Blik je nu tevreden terug?

“Toch wel. Mijn statistieken waren oké (6 goals en 8 assists in 42 officiële matchen, KDC) maar er is meer. Ik denk dat ik impact heb gehad op het spel. Nu moet ik nog evolueren. Het is de ambitie van de club om elk jaar meer en meer te bereiken en dan moet je zelf mee. Ik moet mezelf voortdurend aanpassen, want de tegenstanders passen zich ook aan mij aan. Het is een beetje een schaakspel.”

Met de komst van Alderweireld en Janssen wordt er nog meer naar jullie gekeken. Zijn jullie nu echt titelkandidaat?

“We zijn play-off 1-kandidaat, dat sowieso. (grijnst) Wat daarna gebeurt, zal aan ons liggen.”

De competitiestart was best oké, met een volwassen zege in Mechelen.

“Een jaar eerder gaven we in Mechelen nog een 0-2-voorsprong uit handen. Zo’n scenario wilden we vermijden. Dan is het jezelf een beetje opofferen en mee verdedigen. Van hieruit kunnen we opbouwen en ook aan de bal alsmaar betere wedstrijden gaan spelen.”

Iets anders: het Engelse Burnley heeft zich voor jou gemeld. Heeft Vincent Kompany je persoonlijk gebeld?

“Misschien met mijn manager of mijn ouders. Ze hebben eens gepolst. De interesse van Burnley is nu naar buiten gekomen, maar er zijn nog een paar clubs die hebben geïnformeerd. Ik heb trouwens ook gesprekken met Antwerp. Mijn contract loopt hier nog een jaar en er staat een optie in. Als er niets verandert, blijf ik gewoon mijn best doen."

Als jullie Europees voetbal zouden mislopen, verandert dat iets aan de zaak?

“Het zou een serieuze domper zijn, maar ik ga de club dan niet plots anders bekijken.”

Antwerp laat in elk geval niets aan het toeval over. Zo liet coach Van Bommel zijn ploeg dinsdag trainen op strafschoppen. “We hebben zelfs wat extern advies ingewonnen. Van wie? We hebben veel contacten in de voetbalwereld”, glimlacht Van Bommel. “We zijn dus voorbereid op penalty’s, maar hopen dat het zover niet komt. Of ik een gelijkaardige match verwacht als vorige week? Wij willen alleszins weer aanvallen.”

Tweede voorronde Conference League: Drita - Antwerp om 20 uur