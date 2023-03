Benoot voorspelt man-tegen-mangevecht op Italiaanse grindwegen

De Gentenaar won de Italiaanse klassieker vijf jaar geleden. Sindsdien hangt zijn truitje ingekaderd thuis en staat zijn fiets in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. “Dat zijn allemaal mooie herinneringen, dat grind op die fiets en trui. Het is speciaal, zeker omdat het een regeneditie was.”

Regen hoeft morgen niet, zegt Tiesj Benoot. “De koers is al lastig genoeg. De Strade is op dat vlak een eerlijke wedstrijd: de beste renner wint. Het grind ligt nu nat, maar dat zou nog veranderen.”

Wout van Aert en Tadej Pogacar zijn er deze keer niet bij. “Maar er staan genoeg toppers aan de start”, ziet Benoot. Hij noemt Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Tom Pidcock. “Of ik favoriet ben? Niet meer dan andere jaren. Daar verandert die overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne niets aan.”

Dominante ploeg

Hij beseft dat zijn team Jumbo-Visma indruk heeft gemaakt in het Vlaamse openingsweekend. “Het is fijn koersen op die manier en doet me denken aan de dominantie van QuickStep in het verleden. Dat was ook indrukwekkend, dan zaten ze met zeven man op de eerste rij vlak voor het opdraaien van de Taaienberg bijvoorbeeld. Je kijkt dan als tegenstander even je ogen uit. Nu zit ik aan de andere kant. Ik weet niet hoe andere renners daar tegenover staan”, zegt hij. “Maar goed, in de Strade speelt dat collectief blok minder een rol, daar is het meer een gevecht van man tegen man.”

Hoe dan ook, Benoot kreeg in het openingsweekend de bevestiging waarnaar hij op zoek was sinds zijn val. “Zaterdagavond na de Omloop was ik gerustgesteld. Met de zege in Kuurne is mijn voorjaar al geslaagd.”