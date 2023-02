Benoot voor de Omloop: ‘Wie niet collectief denkt in deze ploeg vliegt eruit’

Geen Wout van Aert in de Omloop, dus is het uitkijken naar Tiesj Benoot. Rijdt de gelegenheidskopman van Jumbo-Visma voor eigen rekening of kruipt hij toch weer in de rol van loyale ploegmaat?

De winter van Tiesj Benoot (28) is al bij al goed verlopen. “Tests zeggen niet alles, maar ik sta waar ik moet staan.” Hij heeft wel corona gehad in december. Drie dagen lag hij plat op bed, waarvan één dag met 39 graden koorts. “Het heeft lang geduurd voor corona me te pakken had, ik ben de dans twee jaar ontsprongen, maar nu was het serieus prijs.”

Vorig jaar rond deze tijd moest Sonny Colbrelli een punt achter zijn carrière zetten wegens hartproblemen na corona. Heb jij je laten onderzoeken?

“Dat is tegenwoordig verplicht, anders krijg je geen vergunning. Ik heb voldoende rust genomen na mijn besmetting, maar eerlijk: het was niet gemakkelijk. Door mijn nekblessure (na een aanrijding in augustus, BA) had ik al zo lang aan de kant gezeten dat ik veel liever wilde doortrainen. Honger is de rode draad door de voorbije maanden. Ik kan niet wachten tot de Omloop. Het is van mijn twaalf jaar geleden dat ik zo lang niet gekoerst heb. Zeven maanden!”

Merk je vandaag nog sporen van dat ongeval?

“Ik zit met een krakend gevoel in mijn nek als ik naar links of rechts kijk, wellicht is dat voor de rest van mijn leven. Er zit een beetje artrose op de wervels na die breuk. Maar het gaat me niet hinderen. Ik heb in ieder geval geen schrik. Denk ik, want ik heb nog niet in een peloton gereden. Sommige collega’s, zoals Oliver Naesen en Greg Van Avermaet, willen het peloton al ‘gevoeld’ hebben voor ze naar de Omloop komen. Ik heb dat nooit nodig gevonden, ook nu niet. We gaan zien hoe ik reageer in de hectiek, maar op dit moment ben ik er gerust in.”

Ben jij in afwezigheid van Wout van Aert de kopman bij de ploeg?

“We starten met vier man op gelijke voet: Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Nathan Van Hooydonck en ik. Eigenlijk mag je Jan Tratnik daar ook bij zetten. Die kan heel hard met de fiets rijden.”

Jullie werken met kleurcodes voor de verschillende rollen in de groep. Hoe zit dat precies?

“Rood is de absolute kopman, die kleur is normaal enkel voor Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Daarnaast heb je geel voor de vrije rollen en beschermde renners, en groen voor de helpers. Ik zal geel zijn.”

Wout van Aert en Tiesj Benoot tijdens een winterstage in Alicante. "Jammer dat onz ekopman er niet bij is in de Omloop." Beeld Photo News

Vind je het prettig dat je door de afwezigheid van Van Aert meer op het voorplan kunt treden?

“Ik vind het in de eerste plaats jammer dat Wout er niet bij is, want met hem hebben we meer kans om te winnen. Maar als je vraag is of ik meer druk voel: eigenlijk niet.”

Is dat zo? In de Ronde van Vlaanderen vorig jaar was je ook kopman. Heb je daar niet ervaren hoe moeilijk winnen is?

“Daar had ik de Ronde niet voor nodig, ik weet dat al heel lang. Je hebt drie of vier toppers die erbovenuit steken, voor al de rest moeten de stukjes allemaal juist vallen. Ik vind de Ronde daarom geen gemiste kans. Een week later was ik in de Amstel ook een van de kopmannen en daar was ik derde. Dat bewijst wel iets, denk ik.”

Hoe speciaal is de Omloop voor jou als halve Gentenaar?

“Het is een beetje een thuiskoers. Er zijn altijd veel vrienden van me aan de start, dat maakt het bijzonder. Dus als ik me kan tonen: graag. Maar als ik een ploegmaat kan helpen, dan doe ik dat met evenveel plezier.”

Het cliché van ‘allemaal samen’ klinkt vaak geforceerd in de topsport, maar toen we eind vorig jaar zagen hoe emotioneel je was omdat jij de Kristallen Zweetdruppel voor beste helper kreeg en niet je ploegmaat Nathan Van Hooydonck geloofden we jullie verhaal.

“Nathan verdiende die trofee. In de klassiekers, in de Tour: hij was de renner die het grootste aandeel had in onze successen. Dankzij Nathan stond ikzelf op het podium van de Amstel, hij heeft me erdoor gesleurd in de Tour-rit naar Mende toen ik het heel lastig had. Hij was de beste ploegmaat van 2022.”

Hoe komt het dat je je tranen amper kon bedwingen? Normaal ben je de stoïcijnse rede zelve.

“Weet ik. Ik heb ooit beweerd dat ik niet eens emotioneel zal zijn als ik de Ronde van Vlaanderen win. Dat meen ik nog altijd, ook al is de Ronde de koers die ik het liefst zou winnen. Maar in het geval van Nathan gaat het niet over een koers maar over een mens. Het ging om medeleven. Hij heeft een moeilijk jaar gehad (zijn vriendin en hij verloren hun kindje op het einde van de zwangerschap, BA) en als je zo dicht bij elkaar staat, voel je mee. Wij zien elkaar zo vaak, vaker dan onze familie, en hangen als groep echt goed aaneen. Ik durf te zeggen dat mijn ploegmaats mijn vrienden zijn.”

Het nuanceert in ieder geval het beeld dat alle topsporters egocentrisch zijn.

“Het een sluit het ander niet uit. Je kunt egoïstisch zijn en tegelijk empathisch. Hoe ook, in het huidige wielrennen móét je in groep kunnen functioneren.”

Of anders?

“Dan vlieg je eruit. Zeker bij Jumbo-Visma. De ploegleiding selecteert mee op collectief denken en de groep zou het niet pikken als je niet meegaat in dat verhaal. Alles begint met vertrouwen. Ik weet: als ik iets doe, krijg ik dat op een dag terug.”

Toch nog eens proberen: wanneer is het jouw beurt?

“Dat bepaalt de koers. Iedereen krijgt zijn kans. Alleen als Wout erbij is, weten we dat hij boven de rest staat.”

Dylan van Baarle is de winnaar van Parijs-Roubaix. Die staat toch ook hoger in de hiërarchie?

“Intern wordt absoluut niet zo gedacht. Wat wij willen is een situatie waarin wij de snelste man mee hebben vooraan. Met Wout hebben we de luxe dat we met een half peloton naar de finish kunnen. Christophe Laporte kan het afmaken in een klein groepje, dan gaan we ook afstoppen. Zelf moet ik maken dat ik alleen op kop kom, want ik ben niet snel genoeg. Hetzelfde geldt voor Dylan van Baarle. Zo gaan we het in de Omloop ook doen: de wedstrijd in handen pakken en koers maken. Wij zijn niet onnozel, we weten dat we niet met De Lie naar de streep moeten en ook niet met Girmay.”

Qua tactiek is dat niet zo bijzonder. Elke ploeg probeert toch dat soort situatie te creëren?

“Maar wat minder evident is, is dat we elkaar het succes echt gunnen. Bij ons moet je niet als eerste weg zijn om kans te maken op een mooie uitslag, bij andere ploegen is dat soms wel het geval. Mijn beurt komt wel. Behalve in de Tour en Dauphiné, waar ik 100 procent als helper start, heb ik nog geen enkele koers het gevoel gehad dat ik start zonder kans om zelf te winnen.

“Neem de Omloop van vorig jaar. Veel mensen vinden dat ik te vroeg ben vertrokken, op de Berendries, maar voor de ploeg was dat perfect. Wout zat achter me en moest niets doen. Tegelijk vergroot hij mijn kansen, want zijn aanwezigheid werkt verlammend bij de achtervolgers. Niemand wil Wout in een zetel naar de streep brengen. Stel dat ik ploegmaat was van Michael Matthews, dan had ik dat voordeel veel minder.”

Vorig jaar brak Benoot de koers al open op de Berendries. Beeld Photo News

Iets anders: ben jij de gazelle van Gent?

(lacht) “Wout heeft me al een keer zo genoemd, ja.”

Waarover gaat dat?

“We gaan geregeld samen lopen op stage. Laten we zeggen dat ik in vergelijking met hem iets meer de bouw van een Afrikaan heb.”

We hoorden dat jullie loopgroepje soms uit vijftien man bestaat. Wie is de beste?

“Ik zou het niet weten. Ik loop graag, maar het is nooit om het eerst. Ik denk niet dat het als coureur verstandig is om sprintjes te trekken. Ik loop niet slecht, op mijn twaalfde heb ik de tien kilometer een keer in 45 minuten afgelegd. Ik zou graag nog eens een wedstrijd lopen, maar mijn trainer raadt het me af omwille van de mogelijke blessures. Als ik erover nadenk: op de lange afstand ben ik het voordeel op Wout. Hij is te gespierd.”

Je hebt deze winter ook aan beachracen gedaan. Was dat jouw antwoord op veldrijden?

“Neen, dat kwam omdat ik zin had in een beetje competitie. Ik zei toch al dat het lastig was om zo lang aan de kant te staan. Ik heb vroeger weleens een standrace gedaan, maar vaak zag ik op tegen de moeite omdat ik eerst nog het juiste materiaal moest verzamelen: andere banden, een ander verzet, een andere vork. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, ik heb me echt geamuseerd.

“Crossen zul je me nooit zien doen. Als je geen familie hebt die handig is met fietsmechanica moet je daar niet aan beginnen, want er scheelt vaak wel iets aan je materiaal. Toen ik jong was, was de piste van Gent vlakbij. Ik ging daar trainen in de winter. Veel handiger: een pistefiets moet je nooit kuisen.”

Slotvraag: maak jij op je 28ste nog progressie?

“Dat wil ik graag geloven. Ik hoop dat mijn blessure op termijn iets goeds zal blijken. Het voordeel van zo lang out te zijn, is dat je de kans krijgt om een keer helemaal van nul te beginnen. Ik heb alle vermoeidheid kunnen achterlaten, veel tijd gehad om aan mijn basisconditie te werken. Ik heb zes weken alleen maar gewandeld, dat was een totaal nieuwe prikkel voor mijn lichaam. Ik hoop dat dat iets moois oplevert. Maar je weet het niet. Misschien draait het slecht uit en rijd ik straks achteruit.”