Benoot verlaat ‘ambtenarenploeg’ DSM en trekt naar Jumbo-Visma

Benoot (27) had gisteren geen tijd om commentaar te geven. In de voormiddag zat hij nog op de fiets voor een training, daarna ging het richting ziekenhuis. Zijn vriendin Fien beviel in de namiddag van een dochtertje, hun eerste kindje.

Haast gelijktijdig met de bevalling stuurde Team DSM een persbericht uit dat het contract van Benoot in onderling overleg ontbonden was. De ploeg en de manager van de renner bereikten daar na verschillende onderhandelingsrondes een deal over. Benoot moet een schadevergoeding betalen, maar is vooral opgelucht. Hij voelde zich niet meer goed bij DSM.

De Oost-Vlaming werd al een aantal weken aan Jumbo-Visma gekoppeld. Gisteravond werd die overgang ook bevestigd. Wout van Aert is alvast enthousiast. “Hij past heel goed in de ploeg”, zei de kopman vorige week. “Benoot is een supersterke coureur.”

In de klassiekers kan hij als luitenant van Van Aert een belangrijke taak vervullen, als helper en als schaduwkopman. In de klimklassiekers kan hij een tandem met Primoz Roglic vormen. Ook voor de Tour-ploeg is hij een aanwinst.

Deuk in reputatie

Benoot kwam sinds 2020 uit voor DSM en lag er nog een jaar onder contract. Hij is de zoveelste in een lange rij die de ploeg vroegtijdig verlaat; onder anderen Kittel, Theuns, Dumoulin, Matthews, Hirschi en Van Wilder gingen hem voor.

In de voorbije Tour de France kwamen de eerste wrijvingen aan de oppervlakte. Benoot sukkelde toen met een blessure aan de rug en was niet gelukkig over hoe daarmee werd omgegaan. Ook de ‘ambtenarenaanpak’ van de ploeg, waarbij bijna dagelijks verslagen over het fysieke en mentale welzijn moeten worden ingevuld, ging in zijn tweede seizoen steeds zwaarder wegen.

Benoot reed een paar keer top tien in de klassiekers en werd begin dit seizoen vijfde in Parijs-Nice. Maar de Tour was twee keer op rij een teleurstelling, vooral het gevolg van een val en blessures. Om opnieuw zijn beste zelf te worden was een transfer noodzakelijk.