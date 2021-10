Benoot ontevreden bij Team DSM, Jumbo-Visma toont interesse

Zo gaat dat bij Team DSM. Of je verzoent je voor de volle 100 procent met de strakke, wetenschappelijke, aanpak zonder veel ruimte voor inspraak, of je aardt er totaal niet en ­vertrekt.

Kittel, Barguil, Degenkolb, Theuns, Dumoulin, Matthews, Oomen, Kelderman, Hirschi, straks wellicht ook Van Wilder: allen verlieten ze doorheen de jaren vroegtijdig het huis. Anderen, zoals Kragh Andersen en Bol, lijken er zich wel goed in hun vel te voelen.

Het was de gespecialiseerde site Wielerflits die gisterenmiddag meldde dat nu ook een onherstelbare breuk is ontstaan tussen Benoot (27) en DSM en dat een vroegtijdige contractontbinding nakend is. Volgens een andere bron wordt er echter nog volop werk gemaakt van “een zo goed mogelijke deal”. Een vertrek van Benoot behoort tot de mogelijkheden, maar dat staat nog niet 100 procent vast.

Opgave in Tour

De onvrede komt niet als een volslagen verrassing. Op 7 juli al, tijdens de Tour, werd toegespeeld dat niet louter rugproblemen aan de basis lagen van Benoots opgave in de elfde rit. Hij bleek ontevreden over de gang van zaken binnen de ploeg en hekelde onder meer het gebrek aan professionele behandeling van zijn blessures.

“Intern zullen er altijd wel kleine fricties zijn. Maar Benoot is volwassen genoeg om daarmee om te gaan”, haalde ploegleider Rudi Kemna in een gesprek met Wielerflits de lont uit het kruitvat. Toch kreeg je toen al het gevoel: er is iets gebroken tussen de renner en het Duitse WorldTour-team, waarvoor hij eind 2019 Lotto-Soudal had ingeruild.

Opmerkelijk is wel dat Benoot, drie jaar geleden winnaar van de Strade Bianche, in augustus 2020 nog zijn contract met één jaar heeft verlengd (tot eind 2022).

Zowel Benoot als zijn manager bleef onbereikbaar voor commentaar. Ook bij DSM werd de boot afgehouden. “Op dit moment kunnen we geen verdere toelichting geven”, was de repliek.

Als het tot een beëindiging van de samenwerking komt, mag de renner op zoek naar een nieuw team. In de wandelgangen circuleert de interesse van onder meer Jumbo-Visma. Ook een terugkeer naar Lotto-Soudal wordt niet uitgesloten.