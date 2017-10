Benito Raman opent net in derby conto voor Düsseldorf

Benito Raman (22) heeft zijn eerste doelpunt meegepikt voor Fortuna Düsseldorf. Vanavond had hij een flink aandeel in de 3-1-overwinning van zijn club tegen MSV Duisburg. Al na twee minuten opende Düsseldorf de score in de eigen Esprit Arena. Hennings was de doelpuntenmaker en Raman zorgde voor de assist. Na de pauze tekende Raman zelf nog voor het uur voor de 3-0. Duisburg scoorde wel nog tegen, maar de zege kwam nooit meer in het gedrang voor Fortuna. Düsseldorf begint het seizoen zo met een knappe 22 op 27 en is alleen leider in de tweede Bundesliga. Raman - die door Standard bij Düsseldorf is gestald - heeft zich zijn uitleenbeurt met andere woorden nog geen moment beklaagd.

What a feeling to score my first goal in this derby !!! Perfect win again @f95 pic.twitter.com/6O2Lwc4mCF — Benito Raman (@RamanBenito) 1 oktober 2017