Benidorm een gekke keuze voor een cross? Nooit eerder liep de voorverkoop zo vlot: ‘Het is zot: nu al 10.000 tickets verkocht’

Benidorm, dat is toch die Spaanse badplaats waar uitgelaten Britten over mekaar heen rollen in de zomer? Dat is toch de favoriete winterse zonbestemming bij zo vele Belgen en Nederlanders? Volgens Benidorm Bastards is het een plek waar gepensioneerden de straten terroriseren met hun rollator. Allemaal waar, en straks is het ook het decor van een wereldbeker veldrijden. Lijkt raar op het eerste gezicht, maar er is goed over nagedacht.

Anderhalf jaar geleden toonde het stadsbestuur voor het eerst interesse in veldrijden. De lokale overheid zocht een manier om zich in het rustigere winterseizoen beter in de markt te zetten en sport kon dienen als hefboom. Buurgemeenten als Oliva, Denia en Calpe zijn bijzonder populair bij sportploegen voor een januari-stage. Benidorm wil ook een plek in dat lijstje en ziet een wereldbeker cross als prima publiciteit.

Toen de bid binnenkwam, raakte organisator Flanders Classics snel overtuigd. “We hadden zelf ook al aan Benidorm gedacht”, zegt cyclocrossmanager Chris Mannaerts. Omdat er een aantal troeven samenkomen: de datum en locatie vooral. Zoals gezegd, het gros van de crossers is in deze periode op stage aan de Costa Blanca. Nergens anders krijg je de toppers zo makkelijk aan de start als hier. Van Aert, Van der Poel, Pidcock - ze zijn er zondag allemaal bij.

Troef twee is de mix tussen lokale bevolking en Noord-Europese toeristen. Er zullen straks heel wat Vlamingen en Nederlanders langs het parcours staan. Op dat vlak was Benidorm een veilige belegging. Flanders Classics en de UCI hadden op voorhand de zekerheid dat er volk zou opdagen voor hun nieuwste bedenksel. Leuk detail: uit de tapkranen stroomt straks Kwaremontbier van de sponsor.

Maar niemand durfde te denken dat het zo’n vaart zou lopen. “In voorverkoop zijn meer dan 10.000 tickets verkocht”, zegt Mannaerts. “Dat is onwaarschijnlijk. Nog nooit gebeurd. Zot gewoon.”

En het goeie nieuws is dat ook veel Spanjaarden een kaartje hebben gekocht. “Bijna 80 procent van de mensen bestelde zijn ticket via het Spaanse portaal”, zegt Mannaerts. “Daar kunnen ook Belgen en Nederlanders bij zitten, maar aangezien je ook in het Nederlands en Engels kon aanmelden, gaan we er toch vanuit dat zo’n tweederde van de fans Spaans zal zijn.”

Benidorm wordt dus geen artificieel ding. Dat is opvallend, want in Spanje heeft enkel het Baskenland een verleden en traditie met veldrijden - Igorre had jarenlang een vaste plek in de wereldbeker. “Recent zijn er opnieuw een paar ballonnetjes opgelaten vanuit de regio”, zegt Mannaerts. “En niets sluit uit dat we terugkeren naar het Baskenland, maar de kaartenverkoop bewijst dat het publiek ook Benidorm weet te vinden.”

“We zijn daar heel blij mee. Bij Flanders Classics zijn we altijd op zoek naar een goeie mix tussen traditie en vernieuwing. We willen behouden wat goed is én we willen nieuwe verhalen vertellen.” Zo heeft Val di Sole het unieke element van de sneeuw, Dublin was de moddercross met heel veel enthousiaste fans. Wat wordt het verhaal van Benidorm? De voortekenen zijn goed, maar er blijft nog een vraagteken: kan het parcours beklijven?

Onder andere local hero Felipe Orts werd om advies gevraagd. Het strand bleek geen optie - dat zou te veel lopen betekend hebben. De wedstrijd wordt gereden in twee parken: eentje met stug gras, met veel draaien en keren, en eentje met een dennenbos met rotsbodem en best wat hoogtemeters. “Het zal een snelle cross zijn, maar de opeenvolging van korte beklimmingen zal het lastig maken”, zegt Mannaerts. “Je weet het nooit, maar het zou héél spannend kunnen worden.”

De organisatie heeft in ieder geval flink gezwoegd om er een mooie omloop van te maken. Er is met man en macht gewerkt om extra gravel aan te voeren. Die is daarna met een bulldozer fijngemalen om de vele putten tussen de rotsen te vullen.

Benidorm is geïnteresseerd om dit meerdere jaren te doen, maar eerst moet het slagen voor deze test. Mannaerts: “Zondagavond volgt de evaluatie. Het was hoog tijd dat de cross terugkeerde naar Spanje. Dit plaatje lijkt te kloppen, hier is over nagedacht, we denken dat dit de start van iets moois kan zijn.”