Ben Wiggins treedt in het Kuipke in de voetsporen van zijn vader Bradley Wiggins

Na grootvader Gary Wiggins en vader Bradley Wiggins is het nu de beurt aan de (klein)zoon. Ben Wiggins (17) maakte gisteren zijn debuut in de Gentse Zesdaagse. ‘Ik wil beter doen dan mijn vader: dat pusht me elke dag vooruit’

Geen Bradley Wiggins in het Gentse Kuipke gisteren. De ex-Tourwinnaar had normaal gezien de Lotto Zesdaagse op gang moeten schieten, maar de Brit zegde af wegens tv-verplichtingen in eigen land. Wie vroeg was afgezakt naar de piste kreeg toch een Wiggins in actie te zien: zoon Ben debuteerde als eerstejaarsjunior in de beloften-Zesdaagse. “Een speciaal gevoel omdat mijn grootvader en vader hier ook gekoerst hebben”, zei hij. “Ik ben een beetje nerveus, maar het zijn goeie zenuwen.”

Het Kuipke roept vooral bij vader Bradley grote emoties op. Grootvader Gary liet z’n gezin in de steek, toen Bradley nog heel jong was. Jaren later ontmoetten de twee mekaar terug op deze piste, toen Bradley een jonge renner was. Ben Wiggins: “Dit is een speciale plek voor onze familie. Mijn vader heeft zijn vader maar één keer gezien in zijn leven en dat was hier. Mijn vader heeft deze zesdaagse gewonnen op zijn verjaardag en hij is in Gent geboren. Al die dingen maken het emotioneel voor mij.”

Bradley vergeleek het pistewielrennen onlangs met een religie en het Kuipke met een kerk. Zoon Ben ervaart dat net iets anders. “Ik was elf toen ik voor het eerst op deze piste kwam, dat was in 2016, het jaar dat mijn vader won met Cavendish. Ik voelde meteen de geschiedenis. Alle grote namen hebben hier gewonnen: Sercu, Merckx... Dat van die religie is geen slechte vergelijking: Gent is het mekka van de baansport. Maar ik dacht aan een nightclub toen ik hier voor het eerst binnenkwam, met die neonverlichting in de catacomben en al die mensen die bier stonden te drinken.”

Wiggins junior heeft de vlotte babbel van zijn vader, maar qua renner lijkt hij meer op grootvader Gary, zegt hij. “Ik heb een motor zoals mijn vader, maar ik ben niet zo mager als hij. Ik ben meer gespierd zoals Gary. Ik heb eerst rugby gespeeld, maar ergens heb ik altijd geweten dat ik dit zou proberen. Het is echt mijn doel om profrenner te worden. Ik heb grote ambitie voor 2023: ik wil wereldkampioen worden op de baan en op de weg.”

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het de jonge Wiggins niet. Aan lef ook niet. Hij is de tweede jongste van de hoop in de Toekomst-Zesdaagse, sommige jongens zijn vijf jaar ouder, maar dat kun je er niet aan zien. Hij koerst met flair en allure. “Ik hoop op een goed eindresultaat”, zegt hij. “We gaan zien wat mogelijk is. Maar ik race met zelfvertrouwen, overal waar ik kom.”