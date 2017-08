Indrukwekkende Sharapova mept Halep meteen naar huis op US Open, Bemelmans sneuvelt in eerste ronde

Tijdens de wedstrijd die ruim twee uur en drie kwartier duurde, had Sharapova al haar vaardigheden en ervaring nodig om de overwinning te pakken tegen Halep, die liet zien goed in vorm te zijn. Zeker in de eerste games speelden beide vrouwen met een intensiteit, die eerder bij een finale gebruikelijk is.



De Russin, in 2006 winnares in New York, kreeg van de organisatie een wildcard voor deelname aan het toernooi. Het was haar terugkeer op een grand slam. In april maakte ze haar rentree na een dopingschorsing, maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon.