Beloften blijven foutloos na nipte zege tegen Denemarken

Lois Openda troeft een Deen af; hij scoorde het enige doelpunt. Beeld BELGA

De Belgische beloften hebben in het King Power at Den Dreef stadion in Leuven met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Denemarken, op de vierde speeldag in groep I van de kwalificaties voor het EK U21 van 2023 in Georgië en Roemenië.