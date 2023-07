Belgische WK-selectie: als de twee rappe mannen elkaar maar niet in de weg rijden

België wil medailles in Glasgow (5 tot 13 augustus). En veel. Maar vooral wil België de wereldtitel op de weg behalen. Bij de vrouwen elite wordt daarvoor gerekend op Lotte Kopecky, die vorig jaar in Wollongong met zilver vrede moest nemen. Bij de mannen is het simpel, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout: “We gaan naar Glasgow om de koers te winnen. Het is mij gelijk met wie.”

In een zogenaamd compact WK, waar in anderhalve week op de piste, in het mountainbike, BMX en op de weg om wereldtitels wordt gekoerst, krijgt Kopecky een aparte rol. Kopecky combineert de wegrit met de piste. Op de piste neemt ze deel aan de afvalling, het omnium en de puntenkoers.

Hier had ook ploegkoers bij moeten staan. Kopecky is titelverdediger met Shari Bossuyt. Maar omdat Bossuyt betrapt is op het verboden middel letrozole metabilite moet ze noodgedwongen thuisblijven. Om die reden koos Kopecky ervoor haar titel in de ploegkoers niet te verdedigen.

Lotte Kopecky op het BK. Beeld BELGA

Opletten voor Van der Poel

Bij de mannen neemt bondscoach Vanthourenhout niet twee maar drie kopmannen mee. Dat is veel, maar niet te veel, vindt hij. “Ze zijn drie potentiële winnaars.”

Remco Evenepoel werd vorig jaar wereldkampioen na een offensieve koers. Wout van Aert, zegt de bondscoach, zat in Wollongong in een meer afwachtende rol. Dat wordt dit jaar anders. “Ik ga ervan uit dat Mathieu van der Poel dit keer wél de finish haalt (hij gaf vorig jaar op na een incident in het hotel van de Nederlandse ploeg, aan de vooravond van het WK, MG). Van der Poel is ook een serieuze kandidaat voor de wereldtitel. Dat zal mee de rol van Wout van Aert bepalen.”

En dan is er Jasper Philipsen, goed voor vier overwinningen nu al in de Tour de France. Philipsen is incontournable. Ook nadat hij vorige week heeft gezegd dat hij niet achter Van der Poel zal rijden in Glasgow. Philipsen rijdt in het seizoen voor Alpecin-Deceuninck, waar Van der Poel zijn dagelijkse ploegmaat is.

Vanthourenhout: “Dat was misschien niet gepast, maar ik kan daar goed door kijken. Mathieu zat naast Jasper toen hij de vraag kreeg. Mathieu had hem al drie keer gelanceerd in de sprint. Dan wil je toch de juiste dingen zeggen.”

En wat als het in Glasgow tot een sprint komt? En wat als Van Aert én Philipsen dan tegen elkaar om de wereldtitel willen sprinten? “Dat gaat niet gebeuren”, zegt Vanthourenhout. “Eén man gaat sprinten, nooit twee. Wie dat is, dat zal de hardheid van de koers bepalen. Wie zich nog het best voelt, die rijdt de sprint.”

Naast Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen trekken ook Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Frederik Frison richting Schotland.