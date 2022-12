Belgische wielerteams winkelen vooral in goedkopere afdelingen

Soudal-QuickStep

Geen grote manoeuvres bij de ploeg van Patrick Lefevere. De grote baas draait elke cent twee keer om, met de bedoeling om volgend jaar de groterondeploeg rond Remco Evenepoel serieus te versterken. De komst van Jan Hirt moet al in die optiek gezien worden. Met Zdenek Stybar en Mark Cavendish mochten twee oude en dure vogels vertrekken. In de plaats kwamen een topsprinter (Tim Merlier) en een lead-out (Casper Pedersen).

Lefevere: “We hebben 29 renners. Mocht ik mijn ploegleiders laten begaan, dan hadden we er veertig, maar dat mag niet en het gaat ook gewoon niet. Ons budget is op. De enige die we niet hebben vervangen is Iljo Keisse. Zo’n type zou dus in principe nog kunnen, maar als ik daarmee kom aandraven bij mijn financiële manager vermoordt hij me.”

Alpecin-Deceuninck

Met Tim Merlier en Jay Vine vertrokken twee belangrijke pionnen. De snelle, jonge Kaden Groves (23) moet de opvolger worden voor Merlier. “Hij zal tijd krijgen om zich te ontwikkelen”, klinkt het bij de ploeg. Ook de 22-jarige Jensen Plowright is een sprinttalent. Vine vervangen was moeilijker. De Australiër won eind augustus nog twee ritten in de Vuelta. Nu hij weg is heeft de ploeg geen uitgesproken kopman meer voor het hooggebergte.

Quinten Hermans is een aanwinst voor de heuvelklassiekers. De rest zijn versterkingen in de breedte. De broers Roodhooft deden op de valreep nog een slimme zet: Ramon Sinkeldam kan de afwezigheid van de nog steeds geblesseerde Jonas Rickaert opvangen. Met dertig renners zit de ploeg vol.

Intermarché-Circus-Wanty

Een derde van de ploeg was ouder dan 34 jaar, dus actie was nodig. “We kiezen bewust voor verjonging”, zegt performance manager Aike Visbeek. “Zo komt er meer balans in het team. Omdat we een Belgische ploeg zijn, hebben we eerst gekeken naar Belgisch talent. Geen gemakkelijke markt, want er zijn veel Belgische teams.” Vraag is of de jonge gasten op korte termijn kwaliteit kunnen brengen.

Tweede prioriteit was versterking voor Biniam Girmay in de klassiekers en de sprint. Met Mike Teunissen en Dion Smith lijkt daaraan voldaan. Met Rui Costa (36) en Lilian Calmejane (30) komen er ook twee oudere renners bij, zij moeten voor meer power zorgen in de klimklassiekers. Met Quinten Hermans, Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon vertrokken wel drie sterkhouders. Visbeek: “Theoretisch hebben we nog een plaatsje, maar het budget is op.”

Lotto-Dstny

De filosofie is sinds een paar jaar duidelijk: Lotto-Dstny kiest er liever voor om jongeren kansen te geven en op te leiden dan om elders gevestigde waarden te halen. Dat verklaart de bescheiden transfers – ook een kwestie van budget uiteraard. De ploeg is wel consequent: er wordt geïnvesteerd in trainers en de opleidingsploeg krijgt een upgrade naar continentaal niveau.

In de sprinttrein is Jacopo Guarnieri de vervanger van Roger Kluge. Pascal Eenkhoorn is een jongen met potentieel. De ploeg verwacht een en ander van de onbekende Duitse klimmer Johannes Adamietz en hoopt dat jongens als Arjen Livyns en Milan Menten hun progressie doorzetten in eendags- en sprintwedstrijden. Lotto heeft in principe nog twee plaatsen vrij, maar de kans is groot dat het bij 28 renners blijft.