Belgische wielerbelofte overleden na ongeval op training: ‘We zijn er kapot van’

Wielerploeg Lotto-Dstny bracht woensdag het nieuws naar buiten dat belofterenner Tijl De Decker betrokken was bij een ongeval op training. De Decker botste tegen de achterkant van een wagen en werd nadien weggevoerd naar het ziekenhuis van Lier, waar hij een operatie onderging.

“Het nieuws horen was zwaar”, zei ploegmaat en Vuelta-debutant Lennert Van Eetvelt toen. “Iedere dag op training denk je zeven keer: ik had er kunnen liggen.”

Daarna werd De Decker overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De voorbije dagen lag hij daar in een kunstmatige coma. Gisteren is hij aan zijn verwondingen overleden.

De Decker zou dit seizoen nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Lotto-Dstny en zou in 2024 de overstap naar de hoofdmacht maken. Eerder dit jaar won hij Parijs-Roubaix voor beloften, afgelopen weekend werd hij vierde op het BK voor beloften. In september zou De Decker ook het EK in die leeftijdscategorie rijden.

“We zijn kapot door het verlies van onze renner”, klinkt het bij CEO Stéphane Heulot van Lotto-Dstny. “Tijl heeft erg veel progressie gemaakt dit jaar en we geloofden in zijn groeimarge. Zijn overstap naar onze profploeg was een logische keuze. Jammer genoeg zal hij nooit prof worden en we zullen hem altijd herinneren als een getalenteerd renner, een warm en vriendelijk persoon naast de fiets. Ons diepste medeleven aan zijn familie en geliefden, onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijden.”

Gisteren vatten de renners van de ploeg de derde etappe van de Renewi Tour aan met een rouwband.