Belgische topclubs houden Zirkzee nog steeds in de gaten

Dat Anderlecht Joshua Zirkzee (21) langer aan boord wilde, is een publiek geheim. Alleen waren de opties in het tussenseizoen beperkt. Wilde paars-wit de Nederlander nog een jaar huren, dan moest Zirkzee zijn tot 2023 lopende contract verlengen. Een definitieve overname was dan weer geen spek voor de bek van de Brusselaars, de vraagprijs van Bayern lag op meer dan 10 miljoen euro.

Door de grote belangen in de Conference League kon Anderlecht het zich niet permitteren om te wachten tot het einde van de zomer en dus legde het Sebastiano Esposito en Fábio Silva op huurbasis vast. Maar dat wil niet zeggen dat het Zirkzee uit het oog verloor. Nu heeft Anderlecht zich volgens Duitse en Nederlandse media officieel gemeld bij Bayern voor een definitieve transfer.

Toch zal een overgang van Zirkzee naar Anderlecht geen sinecure worden. Bayern hoopt nog steeds op een forse transfersom en Zirkzee geniet ook interesse van andere ploegen, waaronder PSV. Der Rekordmeister moet zijn vraagprijs dus laten zakken en Anderlecht zal eerst Benito Raman moeten verkopen. Door de transfer van Sergio Gómez is RSCA wel wat slagkrachtiger. Veel zal evenwel afhangen van de mogelijke kwalificatie in de Conference League.

Levenslang contract

Paars-wit is niet de enige Belgische ploeg die interesse toont in Zirkzee. Ook landskampioen Club Brugge informeerde naar de Nederlander. Daar bleef het vooralsnog bij. Rasmus Hojlund is wél een van de voornaamste pistes. Het dossier van de Deense spits van Sturm Graz blijkt moeilijk, vandaar dat Club de opties openhoudt.

Intussen is Club Brugge van plan om Hans Vanaken, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar West Ham United, een ‘levenslang’ contract voor te schotelen. In realiteit betekent het een verbeterd voorstel tot het einde van zijn carrière. Vanaken is nu 29 jaar en is na Simon Mignolet de grootverdiener in Brugge. Zelfs zonder de nieuwe interesse van West Ham was dat eigenlijk al het plan.

Vanaken zelf acht het moment rijp om alsnog de stap naar het buitenland te wagen, waarmee hij Club Brugge kort voor het einde van een bewogen transferperiode met een groot probleem zou opzadelen. Aangezien een vertrek geen optie is voor de landskampioen hoopt het bestuur de voorwaarden in het contract tot 2025 te bekijken, net zoals dat twee jaar geleden gebeurde toen West Ham kwam aankloppen. De verwachting is dat beide partijen snel om de tafel gaan.