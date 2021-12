Belgische tennissers openen 2022 in Melbourne: ‘Nog altijd even vastberaden’

David Goffin opent het seizoen op 4 januari in Melbourne. “Ik mis de competitie”, zegt hij. “Ik probeer de spontaniteit en lichtheid in mijn spel terug te vinden om opnieuw mooie dingen te laten zien op het circuit. Ik ben nog altijd even vastberaden.”

Als zesde reekshoofd krijgt Goffin in de eerste week van januari concurrentie van Opelka, Dimitrov, Nishikori en vooral Nadal. Verrassend toch dat de 35-jarige Spanjaard na zijn voetoperatie zo’n klein toernooi verkiest boven bijvoorbeeld de ATP Cup.

Bij de vrouwen staat zowat de volledige top tien aan de start van het WTA-toernooi in Adelaide. Daarvan profiteert Mertens om zich op de inschrijvingslijst van de twee lager genoteerde toernooien in Melbourne te zetten. Met Pavljoetsjenkova, Osaka, Raducanu en Halep zijn ook daar wel voldoende toppers aanwezig om er een interessante afspraak in de aanloop naar de Australian Open van te maken. Alison Van Uytvanck en Greet Minnen zijn op 2 januari eveneens van de partij in Melbourne.

Over Kim Clijsters is er nog geen nieuws. De naam van de 38-jarige Limburgse, die in 2021 slechts twee enkelwedstrijden speelde, is nog nergens opgedoken. “Ze bekijkt de verschillende mogelijkheden. Binnenkort volgt meer informatie”, zegt haar manager.