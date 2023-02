Belgische tennissers geven 0-2-voorsprong uit handen in Davis Cup

Zizou Bergs was na de uitschakeling in de kwalificaties van de Davis Cup enorm teleurgesteld. “Ik heb alles gegeven, maar mijn tegenstander leverde een fantastische wedstrijd af”, zuchtte hij. Hong Seong-chan haalde het met 6-3 en 7-6.

“Ik kwam er defensief niet door. Hij bleef lopen en gaf geen enkel cadeau. Alle druk van het Belgische team lag bovendien op mijn schouders. Het was niet evident.” Met 51 indirecte fouten (tegenover 17 winners) was het spel van Bergs niet goed genoeg. “Er waren momenten in de partij dat ik te veel twijfelde. Ik vond mijn beste tennis niet.”

Eerder op de dag verloor het dubbelduo Sander Gillé-Joran Vliegen in twee sets (7-6 en 7-6) van Nam Ji-sung en Song Min-kyu. David Goffin moest in drie sets (3-6, 6-1 en 6-3) de duimen leggen voor Kwon Soon-woo. Zaterdag had België een 0-2-voorsprong genomen dankzij overwinningen van Bergs en Goffin.

Zuid-Korea mag zo naar de groepsfase van de Davis Cup-finales in september. Die worden gespeeld in vier nog aan te duiden steden. De Belgen spelen barrages voor het behoud in de wereldgroep op 16 en 17 september. Dat worden de laatste duels van Johan Van Herck als kapitein.

“Dit is heel moeilijk om mee om te gaan”, vertelde Van Herck na afloop. “We hadden drie kansen om het af te maken, telkens liep het mis. Ik denk niet dat we de tegenstander hebben onderschat. We hadden zelfvertrouwen voor het dubbel, maar dat verliezen we. Goffin wint dan zijn eerste set tegen Kwon, maar haalt het ook niet. Het is moeilijk om te zeggen wat er is gebeurd. We moeten dit rustig analyseren.”