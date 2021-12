Belgische ploeg verovert brons op Mixed Relay in Dublin

Elise Vanderelst was startloopster. Het idee was om zo meteen helemaal voorin in de koers mee te spelen, maar de Europese indoorkampioene op de 1.500 meter kon de verwachtingen niet inlossen en gaf het lintje pas als vijfde door aan Ruben Verheyden. Die laatste, de Europese beloftekampioen op de 1.500 meter, compenseerde een en ander en gaf het lintje na een dijk van een wedstrijd als vierde door. En wat dan gezegd van Vanessa Scaunet. Zij gold op papier als de zwakste schakel van de Belgische ploeg, maar ze overtrof zichzelf en stuurde slotloper Stijn Baeten verrassend als tweede het veld in.

Baeten bleef ijzig kalm en verspilde geen onnodige krachten alvorens de laatste rechte lijn in te duiken. Zijn sprint is altijd een wapen, en dat bleek ook nu weer. De Britten waren al gaan vliegen en de Fransen waren nipt te sterk, maar hij hield de Ieren af voor brons.

Individueel heeft Michael Somers ver boven verwachting gepresteerd door als vijfde te finishen. Isaac Kimeli liep als negende over de finish. België eindigde als vijfde in het landenklassement.

De vier favorieten gingen er al vroeg in de wedstrijd vandoor: de Noor Jakob Ingebritsen, de Turk Aras Kaya, de Fransman Jimmy Gressier en de Italiaan Yemanaberhan Crippa. Het viertal sloeg snel een grote kloof. Crippa viel er onderweg van tussenuit. Ingebrigtsen won goud, voor Kaya en Gressier.

Kimeli probeerde in de achtervolgende groep steun te krijgen, maar die liet lang op zich wachten en de medailles waren gaan vliegen. Halfweg wedstrijd kwam Michael Somers wel verrassend aansluiten in die achtervolgende groep. In de laatste ronde bleek Somers - die naar Dublin gereisd was voor in het beste geval top tien - nog over reserve te beschikken. Hij werd verrassend vijfde, vier plaatsen beter dan Isaac Kimeli.

In de achtergrond was Pieter-Jan Hannes conservatief gestart, om uiteindelijk op te rukken naar plaats 45. Nikolaï Saké liep als 54ste binnen en zo eindigde België als vijfde in het landenklassement. Frankrijk pakte het goud, voor Spanje en Noorwegen.