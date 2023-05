Belgische motorrijder Thierry Sarasyn verbreekt wereldrecord en doorkruist 15 landen in 24 uur: ‘Drie uur sneller dan verwacht’

Na een tocht van 2.300 kilometer, die vrijdagavond startte in het Poolse Koniakow om 22 uur, kneep Thierry Sarasyn uit Massemen zaterdagavond om 20.04 uur de remmen dicht in het Nederlandse Eijsden en verbrak hij opnieuw het wereldrecord. In ongeveer 22 uur doorkruiste hij Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België tot in Nederland. De motorjournalist van Motornieuws verbrak vorig jaar het wereldrecord van 11 landen in 24 uur van de Italiaan Valerio Boni. Toen reed Thierry door 13 landen. Een prestatie die hij nu op zijn comfortabele Kawasaki Versys 1000 nog wat scherper zette.

“In tegenstelling tot vorig jaar was het inderdaad veel comfortabeler rijden op deze motor. Zadel of nekpijn was er deze keer niet bij en ik ben ook minder vermoeid”, vertelt Sarasyn aan Het Laatste Nieuws. “Ik heb het record nu drie uur sneller dan verwacht gehaald, dus eigenlijk zou een 16de land nog een optie geweest zijn. Maar ik ga nu eerst andere uitdagingen zoeken.”

Thierry doorkruiste 15 landen. Beeld RV