Belgische ManCity-fan (63) voor dood achtergelaten na zware agressie door Club Brugge-supporters op parking langs E40

Guido D.P. woonde gisteren de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City bij. Tickets had de Belgische City-fan via Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van ManCity, waarvan zijn zoon Jurgen medevoorzitter is.

Het slachtoffer trok samen met twee vrienden met de wagen naar Brugge. “Na de wedstrijd stopten we even op de parking langs de E40 in Drongen”, vertelt zijn zoon Jurgen aan Het Laatste Nieuws. “Terwijl wij al doorreden, stond mijn pa buiten nog te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van rond zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terug vroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd waarna de daders wegvluchten en mijn pa voor dood achterlieten.”

De man werd in coma overgebracht naar het AZ Maria Middelares waar hij vecht voor zijn leven.

“We hopen dat de daders gevonden én bestraft worden”, schrijft de fanclub op Facebook. Volgens de zoon van het slachtoffer is de politie de daders al op het spoor. “Er waren voldoende getuigen en er hangen ook camera’s. Maar of ze ook opgepakt zijn, kan ik niet bevestigen. Ik hoop echt dat ze hun straf niet ontlopen.”