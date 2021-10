Belgische ManCity-fan (63) in levensgevaar na agressie Club Brugge-supporters: vijf verdachten opgepakt

Wat is er precies gebeurd?

Guido D.P. woonde gisteren de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City bij, die Manchester met 1-5 won. Tickets had de Belgische City-fan via Blue Moon Belgium, een officiële supportersclub van ManCity, waarvan zijn zoon Jurgen medevoorzitter is.

Het slachtoffer trok samen met twee vrienden met de wagen naar Brugge. “Na de wedstrijd stopten we even op de parking langs de E40 in Drongen”, vertelt zijn zoon Jurgen aan Het Laatste Nieuws. “Terwijl wij al doorreden, stond mijn pa buiten nog te wachten op zijn twee vrienden. Daar stapte een supporter van Club op hem af en trok zijn sjaal van rond zijn hals. Toen mijn pa zijn sjaal terug vroeg, kreeg hij een zware slag op het hoofd waarna de daders wegvluchten en mijn pa voor dood achterlieten.”

Wat is de toestand van het slachtoffer?

Het slachtoffer werd in coma overgebracht naar het AZ Maria Middelares waar hij vecht voor zijn leven. “Momenteel ligt hij in een coma. Hij heeft zware schade aan de hersenen. De dokters zijn weinig hoopvol”, reageert de zoon van het slachtoffer bij VTM Nieuws.

Hoever staat het onderzoek?

In een persbericht bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen de feiten. “Gisteravond omstreeks 22.40 uur vond een incident plaats op de parking van de E40 Drongen richting Brussel. Een man die een sjaal droeg van Manchester City was na de voetbalmatch Club Brugge – Manchester City met de wagen gestopt op de snelwegparking in Drongen en had zich naar de shop begeven. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de shop afgenomen zijn door een verdachte en stapte deze ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie. Er waren een aantal getuigen van de feiten. De politie kon in verband met deze feiten in de loop van de nacht 5 personen oppakken. Zij werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen gearresteerd.”

Hoe wordt er gereageerd in de voetbalwereld?

Voetbalclub Manchester City heeft alvast haar medeleven betuigd aan de familie en vrienden van het slachtoffer. “Iedereen bij Manchester City is geschokt en bedroefd door het nieuws over de aanval op een van onze supporters na de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge gisteravond”, laat Manchester City weten in een persbericht. “We werken momenteel samen met onze collega’s bij Club Brugge en zoeken samen met de Belgische politie en de politie van Manchester naar meer informatie. Onze gedachten gaan naar de familie en vrienden van de Belgische supporter.”