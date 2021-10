Belgische hockeyers tonen honger na olympische glorie

Even wat gas terugnemen na de olympische titel, daar was bij de Red Lions geen sprake van. Zaterdag zorgden Sébastien Dockier, Cédric Charlier, William Ghislain, Nicolas de Kerpel (2) en John-John Dohmen voor ruime 6-1-winstcijfers tegen de Duitsers. De 3.500 toeschouwers, die Thomas Briels voor de match enthousiast uitwuifden, stonden op de Ukkelse banken.

Een dag later incasseerden de Belgen al snel een doelpunt op strafcorner, maar in vier dolle minuten werd dat in het tweede kwart door Dockier (2) en Tanguy Cosyns helemaal rechtgezet. Uiteindelijk werd het 5-3. De 21-jarige Thibeau Stockbroekx, die een jaar geleden zijn eerste cap bij de Lions veroverde, bracht de Lions 4-2 voor, De Kerpel tekende voor de eindstand.

Van den Heuvel tevreden

Voor Michel van den Heuvel waren het zijn eerste matchen als T1. “Het is altijd beter om twee keer te winnen bij je debuut dan twee keer te verliezen”, grijnsde de Nederlander. “Verder heb ik er geen speciale gevoelens bij. Ik vind het gewoon bijzonder dat ik al zes jaar met deze mooie groep mag werken.”

Van den Heuvel was vooral opgetogen over de manier waarop de Lions de tweede wedstrijd aanpakten. “Zondagochtend hielden we een debriefing van de wedstrijd van zaterdag en de tactische details die we bespraken in de aanloop naar de tweede wedstrijd werden haast perfect uitgevoerd. Het had te maken met de manier waarop de Duitsers druk zetten en de oplossingen die we daarop moesten vinden.”

De kersverse T1 vond zijn spelers zondag sterker hockeyen dan een dag eerder. “Klopt, want ik doe niet aan scorebordjournalistiek”, zei Van den Heuvel. “Aan de bal hockeyden we een pak volwassener. We creëerden veel kansen en in het veldspel liep het vlotter. Het was alleen op standaardsituaties, en dan vooral bij de verdedigende strafcorner, dat het de tweede wedstrijd minder liep.”

Arthur De Sloover was tevreden dat de Belgische hockeyfans twee mooie wedstrijden kregen voorgeschoteld tegen een verjongd Duitsland. “Logisch dat we nog niet het niveau van Tokio haalden, uiteindelijk is dit de start van een nieuwe cyclus. Deze twee matchen werden goed voorbereid. Vanaf het moment dat we op het veld staan is de honger groot. Ook na alle successen hebben we nog altijd heel veel zin om samen te spelen. Zondag reageerden we goed op dat openingsdoelpunt van Duitsland. Daarna probeerden we steeds een veilige marge van twee doelpunten te behouden.”

Aisling D’Hooghe in actie tegen Duitsland. Beeld Photo News

Dominante Panthers

De harde trainingsarbeid loonde ook voor de Red Panthers. In Ukkel werd om de Pro League twee keer gewonnen van Duitsland. De dominantie van de troepen van bondscoach Raoul Ehren was telkens groot. Zaterdag scoorde Ambre Ballenghien op strafcorner het enige doelpunt, zondag was het Stephanie Vanden Borre die op strafcorner twee keer raak trof. In de slotminuut zorgde France De Mot voor verdiende 3-1-cijfers.

“Er heerst een geweldige vibe binnen het team en we staan fysiek scherp”, sprak Aisling D’Hooghe, die in doel per kwart afwisselde met Elena Sotgiu. “In de tweede wedstrijd had ik in het tweede kwart helemaal niets te doen en in het laatste kwart moest ik één strafcorner stoppen. We hadden beide wedstrijden vroeger kunnen beslissen.”

Dat laatste vond ook Michelle Struijk. “De score had hoger moeten oplopen. Efficiëntie blijft een werkpunt. In de twee vorige twee edities van de Pro League wonnen we nooit van Duitsland, nu scoren we zes op zes. Duitsland trad hier wel aan met een verjongd team, maar het blijft wel een zeer degelijk geheel.”

Dankzij deze twee overwinningen stijgen de Belgische vrouwen op de wereldranglijst van de negende naar de zevende plaats. Volgende maand trekken de Panthers naar het Amstelveense Wagener-Stadion. “We verloren woensdag met 2-0 van Nederland, maar onze statistieken waren wel goed”, zag Struijk. “Stuntwerk tegen de olympische kampioen is zeker niet onmogelijk.”