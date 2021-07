Belgische gymnastes halen historische finale: ‘Daarin is alles mogelijk’

Met een knappe vijfde plaats stoten de Belgische turnsters door naar de allroundfinale (dinsdag). Nina Derwael (donderdag allround, zondag brug) en de jonge Jutta Verkest (donderdag allround) komen ook individueel nog in actie in Tokio.

In het Ariake Gymnastics Centre, speciaal gebouwd voor deze Olympische Spelen maar zo kil zonder publiek, heeft het Belgische vrouwenteam artistieke gymnastiek voor een sensatie gezorgd. Het is geleden van 1996, toen met Wit-Rusland, dat een klein land zich tussen de grootmachten van deze sport kon nestelen.

Na de kwalificatie stond België op een vijfde plaats. Op de Spelen in Rio eindigden onze landgenoten nog op de twaalfde plaats. Andere opsteker: Nina Derwael turnde haar moeilijke oefening aan de brug en bleef nagenoeg foutloos. Zij gaat naar de finale allround en de finale aan de brug. Aan dat toestel haalde ze de hoogste score van het hele veld en liet een persoonlijk record (15.366) optekenen, maar de focus lag gisteren op de historische kwalificatie van Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest. Die laatste, de jongste gymnaste op deze Spelen met haar vijftien jaar en negen maanden, kon zich ook plaatsen voor de individuele allroundfinale.

Dit resultaat in de kwalificaties betekent alles en het betekent niks. Dat is ongeveer de samenvatting van het betoog van trainster Marjorie Heuls na afloop. “Voor de teamfinale verandert het competitieformat en moeten we per toestel drie gymnastes inzetten. Een nul valt dan niet meer weg en wordt meegerekend. Het kan dan alle kanten uit. Een medaille? Alles is mogelijk. Achtste ook.”

Vaelen herpakt zich

België begon de rotaties met de vloer. De schade werd beperkt. De sprong was een ander paar mouwen. Vaelen gaf een D-score op van 5.8, maar kwam uiteindelijk tot een veel simpeler sprong die maar 4.2 waard was. Het huilen stond haar nader dan het lachen, maar nadien bleef ze zo goed als foutloos.

“Het team heeft haar erdoor geholpen”, zei Heuls, en toen ze het over het team had, sloeg de stem even over. “Al de mensen die ons hebben gesteund, dit is teamwerk. Met de gebeurtenissen van dit jaar was dit niet evident.” Ze verwees daarmee naar de beschuldigingen van verbale agressie vanuit de trainersstaf, bevestigd in een rapport van een onafhankelijke commissie.

Coach Marjorie Heuls: "Een medaille? Alles is mogelijk. Achtste ook." Beeld BELGA

In tegenstelling tot Nederland heeft Vlaanderen het kind met het badwater niet weggegooid en de trainers een tweede kans gegeven. Dat draait nu bijzonder goed uit, maar voor het grote gelijk is het nog wat vroeg. Niks is zeker, niet voor het team, niet voor Derwael en Verkest in de allroundfinale en niet voor Derwael aan de brug. Alles is te herdoen, maar als opsteker kan dit onverhoopte resultaat tellen.

Als een libel

Derwael zag voor het eerst dat het team zesde stond toen Brassart nog als laatste aan haar balk, de laatste rotatie, moest beginnen. Het kon alleen maar beter worden en het werd beter: als vijfde naar de teamfinale met 163.895 punten.

De 21-jarige Derwael turnde een solide oefening aan de brug en koos voor haar D-score van 6.7, de moeilijke oefening. De libel zweefde als vanouds door het zwerk en werd daarvoor beloond met een 15.366, waarmee ze haar eigen beste notering van 15.3 op de wereldbeker in Doha in 2018 verbeterde – en dat terwijl de jurering op Olympische Spelen altijd extra streng is.

“Ik ben megablij”, vertelde Derwael. “De voorbereiding was niet makkelijk. De laatste weken was ik beter en voelde ik dat ik aan het pieken was en nu komt het eruit. Ik had vertrouwen. Ik wil nu vooral nog drie keer knallen en mij amuseren. Dat ik die allroundfinale weer haal, is voor mij het bewijs dat ik niet alleen op één toestel uitblink. En ik haal vijf tiende meer dan mijn vorige hoogste score.”

Derwael ligt na haar eerder behaalde Europese en dubbele wereldtitel op koers voor een olympische titel aan de brug, maar ze zal het goud niet gratis krijgen. Haar felste concurrente wordt de Amerikaanse Sunisa Lee. Die bleef steken op 15.2 maar voerde haar voorziene oefening niet perfect uit.

Lee haalde overigens samen met de rest van de Amerikaanse ploeg niet het normale niveau. Ook Simone Biles maakte foutjes, maar de VS plaatsten zich uiteindelijk wel als tweede land en voor hen geldt hetzelfde als voor de Belgische vrouwen: morgen (vanaf 12.45 uur) is het voor de prijzen.