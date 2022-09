Belgische beloften resoluut: ‘Hebben ploeg om wereldtitel te pakken’

Vrijdagochtend om vijf uur Belgische tijd beginnen de beloften hun WK wielrennen van 169,8 kilometer. Onze landgenoten komen met ambitie aan de start. ‘Met Lennert Van Eetvelt hebben we een van de topfavorieten in onze rangen.’

Van de zes Belgische renners onder de 23 jaar zijn er al vier prof: Vito Braet, Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen-Baloise), Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck) en Dries De Pooter (Intermarché-Wanty-Gobert). De twee anderen - Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt - zijn ook al zeker van een toekomstig profcontract bij Lotto-Soudal.

Weelde? “Ik denk dat de meeste renners aan de start wel al profkoersen hebben gereden, maar het klopt dat we met een sterke ploeg zijn”, zegt Berckmoes. De Pooter is ambitieuzer: “We hebben een ploeg die sterk genoeg moet zijn om de wereldtitel te pakken. Met Lennert hebben we een van de topfavorieten in onze rangen.”

Van Eetvelt eindigde maandag veertiende in de tijdrit, maar reed die in functie van de wegrit. “Ik koester de ambitie om mij te laten zien aan de wereld en te scoren. Met de vorm van het seizoensbegin zou ik een favoriet zijn, dat heb ik dit jaar al bewezen op een gelijkaardig parcours, maar de laatste weken was ik wat op de sukkel.”

Ook de concurrentie is niet min. Vooral onze buurlanden springen in het oog. De Pooter: “Frankrijk heeft met Romain Gregoire een van de beste punchers en met Paul Penhoët een sterke sprinter mee. Nederland beschikt met Olav Kooij en Casper van Uden over de twee snelste sprinters van dit peloton.”

De Belgen moet dus een sprint vermijden: “Het parcours is zwaar genoeg. Ik verwacht een open koers. Het belangrijkste is dat we geen enkele vlucht missen en nooit achter de feiten moeten koersen”, besluit Van Den Bossche. De finish is voorzien rond negen uur Belgische tijd.

Junioren rekenen op snelle Vlad Van Mechelen

Wie de wegrit van de junioren jongens wil volgen, moet in de nacht van donderdag op vrijdag lang opblijven. De junioren beginnen om 00.15 aan hun tocht van 135,6 kilometer met acht keer Mount Ousley en de steile Mount Pleasant. “Een zware klim die voor verbrokkeling zal zorgen”, zegt Maxence Place, de enige Waalse renner van de volledige Belgische WK-delegatie.

Jens Verbrugghe - zoon van Rik - kent iedereen sinds de tijdrit, maar ook Vlad Van Mechelen (18) uit Bertem geldt als een groot talent. Vorig jaar eindigde hij als eerstejaars achtste op het WK in Leuven.