Belgische baanwielrenners scoren in de ploegkoers

De Amerikaanse Jennifer Valente won goud en twee keer brons en ook de Italiaanse Martina Fidanza won twee keer goud op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines, maar naast haar twee wereldtitels eindigde Lotte Kopecky ook nog vierde (puntenkoers) en zesde (omnium) en mag ze zich La reine de Paris noemen. Het lijkt of de 26-jarige Kopecky in 2022 een bodemloos vat energie is. Het belastende voorjaar, de Tour-teleurstelling, het EK piste en de zilveren trip naar Australië belette haar niet om op het WK baanwielrennen de puntjes op de i te zetten.

Omdat het geen olympische discipline is, beschouwen we haar wereldtitel in de afvalling van donderdag als een leuke spielerei, maar in de ploegkoers pakte ze samen met de 22-jarige Shari Bossuyt haar langverwachte triomf. Het Belgische duo reed zaterdagavond lang achter de feiten en sprokkelde geen punten, maar pakte na halfweg koers een ronde en hield stand. Voor Kopecky de tweede wereldtitel ploegkoers, na Hong Kong 2017 met Jolien D’hoore. Dat duo mikte op de Spelen van Tokio ook op goud, maar eindigde pas tiende na meer valpartijen dan hen lief was.

Lukt het Kopecky - Bossuyt wel in Parijs 2024 op dezelfde piste als afgelopen weekend? De jeugd zit hen mee en het deelnemersveld ligt open, gezien de ongenaakbare Kirsten Wild gestopt is en haar Nederlandse partner Amy Pieters door een val in de lappenmand ligt. Het WK in Parijs was van een veel hoogstaander niveau dan dat van Roubaix 2021 en een ware graadmeter richting de Spelen.

Technisch directeur van de wielerbond, Frederik Broché, predikt kalmte. In de eerste plaats moet het Belgische duo zich nog kwalificeren voor de Spelen en staat de selectie allesbehalve vast. Hij neemt het voorbeeld van het tijdrijden: “Twee jaar voor de Spelen van Tokio leek Victor Campenaerts een certitude, maar toch gingen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Op twee jaar kan er veel veranderen.”

Dat geldt ook voor de mannen. Fabio Van Den Bossche en Lindsay De Vylder pakten zondag knap brons in de ploegkoers, maar zijn niet zeker van hun plaats voor Parijs 2024. Robbe Ghys is geblesseerd en heeft de snelheid in zich die nu soms gemist wordt. Ook Jules Hesters (4de in de afvalling) en Tuur Dens (4de in de scratch) zijn een kandidaat als ze zich verder blijven ontwikkelen. Broché schrijft ook Jasper De Buyst niet af.

België baadt plots in weelde op de piste en dan hebben we het nog niet over de ploegenachtervolging bij de mannen gehad. Het aanstellen van de Nieuw-Zeelander Tim Carswell kostte de bond een pak geld, maar blijkt een schot in de roos.