Belgische Australian Open-held staat aan poort van profcircuit

Alexander Blockx, derde op de ranking van de juniors, trad op de Australian Open in de voetsporen van Jacky Brichant (1947) en Kimmer Coppejans (2012). Duidelijk geen garantie op succes bij de profs. “Eigenlijk verandert die titel niets voor mij”, zegt hij. “Ik sta nog nergens. Mijn carrière begint nu pas. Maar die finale heeft me precies een beetje populair gemaakt.”

Ze opent ook deuren. Blockx kan nu aanspraak maken op wildcards in het profcircuit en op een entree voor de kwalificaties van de Australian Open in 2024. “Het is een grote uitdaging, want bij de profs begin je weer van nul. Ik ben er mentaal op voorbereid dat ik meer ga verliezen dan vroeger.”

Voor de buitenwereld treedt Blockx in de spotlights, binnen het tennis had hij al langer naam gemaakt. Hij hoorde bij de min twaalf- en veertienjarigen tenslotte al bij de beteren. Zijn verhaal begon toen hij nog geen vier was en met zijn oudere broer meeging naar een Antwerpse tennisclub. Daar merkte Philippe Cassiers, een coach met een eigen tennisacademie, hem al snel op. Of Alexander geen zin had om een balletje te slaan? Het ventje liet het zich geen twee keer vragen. “Erna ben ik nooit meer gestopt.”

Familie in Oekraïne

Blockx kon rekenen op de steun van zijn ouders. Zijn moeder was een zwemster, zijn vader een atleet. Topsport zat er voor hen niet in, maar ze wisten wel welke opofferingen er nodig waren. “Dat heeft me zeker geholpen”, vertelt Blockx. “Het was hun bedoeling dat ik als kind aan sport zou doen, zonder mij echt te pushen. Mijn broer vond het na een tijdje niet meer leuk. Hij studeert nu informatica, terwijl ik voltijds voor tennis koos. Ik ben blij dat al dat inspanningen nu worden beloond.”

Dertig jaar terug, na de val van het IJzeren Gordijn, immigreerden zijn ouders uit Oekraïne. Blockx beheerst ook het Russisch, het is de taal die hij meestal met zijn ouders spreekt. In Kiev heeft hij nog een nonkel wonen en elders twee oma’s. “Voor de familie is het nu niet makkelijk met de oorlog. Maar ik wil niet te veel van die verhalen horen. Ik kan alleen hopen dat ze daar gezond en wel blijven.”

Net voor de coronapandemie kreeg Blockx, inmiddels 1,92 meter, te maken met groeipijnen. Ze remden hem af, vertelt Blockx, die Dominic Thiem en Carlos Alcaraz als grote voorbeelden noemt. “Tot mijn vijftiende was ik klein. Ik vroeg mijn ouders constant: ‘Wanneer ga ik nu groeien?’ In maart 2020 kreeg ik dan mijn scheut. Ik kon twee jaar niet goed trainen omdat ik last had van mijn knieën. Gelukkig ben ik er goed uitgekomen.”