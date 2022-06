Belgisch surftalent Kamiel Deraeve (10) droomt van carrière als prof: ‘Hij surft 180 dagen per jaar in het buitenland’

Het was al snel duidelijk dat Kamiel en surfen de perfecte match was. Zijn ouders - Peter Deraeve (44) en Elise Debaere (41) - zijn ook verzot op die watersport. “Ik was amper 1 jaar toen papa me lid maakte van surfclub Windekind in Oostduinkerke. Daar heb ik samen met hem alles geleerd”, vertelt Kamiel. “Mijn ouders surfen zelf al meer dan 30 jaar. Mijn specialiteit is golfsurfen. Dat is echt cool, vooral dan door die grote golven. Ik voel me op mijn best in het water. Er is niks wat ik liever doe dan spelen in de golven. Van zodra het kan, vind je me in zee.” Geen smartphone of iPad dus voor deze tiener of het zou moeten zijn om surffilmpjes te bekijken.

Steun

“Hij heeft talent en doet het graag en daarom steunen we hem maar al te graag”, reageert zijn vader. Samen met zijn vrouw runt hij in Oostduinkerke management- en consultancybureau Alimek (gevormd met de letters van Kamiel). Het echtpaar richt zich vooral op de groente- en fruitsector. “Recent nog mocht Kamiel naar het WK in El Salvador. Een unieke kans die we met het hele gezin wilden beleven. We hebben er ons verlof aan gekoppeld. Voor ons is dat geen opgave, hoor. We staan zelf nog altijd graag op de surfplank.”

Buitenland

Veel wil hij er niet over kwijt, maar Peter geeft toe dat Kamiel nog niets verdient aan zijn sport. “Zijn board en wetsuit zijn gesponsord, de rest betalen wij. De grootste uitgave zijn uiteraard de reis- en transportkosten en het verblijf ter plaatse. Gezien hij steeds onder begeleiding naar buitenlandse stages en wedstrijden moet, loopt dat al snel op. Zodra we kunnen, reizen we hem achterna. Dan nemen we op vrijdagavond het vliegtuig om op zondagavond weer voet op Belgische bodem te zetten. Het merendeel van de 180 dagen in het buitenland spendeert Kamiel met zijn coach Lars Musschoot. Elke dag houden we wel digitaal contact.”

Beroep van maken

Tijdens die onlinemomenten spijkeren de ouders van Kamiel zijn schoolkennis bij. “Hoewel hij vooral tijdens vakanties en weekends in het buitenland zit, gebeurt het ook wel eens op schooldagen, zoals het voorbije WK. Met de leerkracht van de vrije basisschool in Oostduinkerke overleggen we dan de juiste methode. Voor de proefwerken blijft hij wel thuis.”

De ouders gaan ver in het begeleiden van hun zoon op weg naar zijn droom om ooit professioneel surfer te worden. “Er zijn duizenden gegadigden, maar slechts tientallen kunnen er hun beroep van maken. We zijn daarin realistisch. Zo lang hij het graag doet, staan we naast hem. Als hij er op een dag mee stopt, is dat voor ons even goed. Daarom laten we hem nog niet sponsoren, behalve dan wat materiaal. We willen hem geen druk opleggen.”