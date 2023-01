Belgisch kampioen? Klop dan vooral bij de ploeg aan voor een premie

Volgens het officieel vastgelegde prijzenbarema verdeelt de nationale wielerfederatie Belgian Cycling op een Belgisch kampioenschap veldrijden voor mannen-elite een totale prijzenpot van 12.000 euro. De nieuwe kampioen vangt 2.300 euro, zilver is 1.300 euro waard, brons 1.000 euro. Het gaat, voor de goede orde, om brutobedragen. Voor de vrouwen-elite en -U23 is dat in totaal 6.930 euro, de eerste vijf in de uitslag verdienen wel dezelfde sommen als de eerste vijf bij de mannen.

“Toch is dat verschillend totaal nog een sleutelpunt in ons systeem”, zegt algemeen directeur Nathalie Clauwaert. “Eigenlijk zou het aparte prijzengeld voor mannen-U23 en -elite 2 bij de vrouwen mogen worden bijgeteld bij dat van de elite, omdat alle categorieën daar hun BK samenrijden.”

2.300 euro lijkt op het eerste gezicht niet zoveel. Maar het is in elk geval al bijna 800 euro meer dan de 1.520 euro die Kevin Kuhn zondag wacht voor een Zwitserse titel. Opvallend: in Nederland strijkt (wellicht) Lars van der Haar welgeteld 0 euro op.

Startpremie

Het droombeeld van verdubbeld of verdrievoudigd startgeld? Berg maar op. Nihil is de financiële impact van zo’n Belgische titel op toppers als Wout van Aert en verwaarloosbaar voor jongens als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck, de drie grote titelpretendenten voor zondag. “Omdat zij al een bepaald palmares hebben opgebouwd en qua startgeld aan een plafond zitten”, duidt Christophe Impens van organisatiebureau Golazo. Lees: elke extra verhoging zou het sommige organisatoren nog moeilijker maken dan het al is.

“Zoals het er nu naar uitziet, zie ik de koek volgend seizoen eerlijk en evenredig worden verdeeld over vier renners”, zegt negenvoudig kampioen Sven Nys. “Vanthourenhout werd Europees kampioen, Sweeck leidt in de wereldbeker, Van der Haar in de Superprestige en Iserbyt in de X2O Trofee. Ze gaan allemaal wel iets winnen.”

Impens: “Wie wel aan de kassa zou kunnen passeren, is een verrassende kampioen genre Daan Soete, Jens Adams of een van de jonge beloften.” Tot maal vier of vijf moet dan mogelijk worden gerekend.

Contractueel bepaald

Tot slot is er de ploegbonus, een goed bewaard geheim. “Het zijn niet de organisatoren die moeten voorzien in de financiële compensatie van een Belgische driekleur, wel de bonussystemen van de teams”, vindt Impens. Crelan-Fristads (Sweeck) looft een premie uit voor elke renner in geval van een nationale titel. Ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal (Iserbyt, Vanthourenhout) werd dat op voorhand goed doorgesproken en contractueel bepaald, verzekert teammanager Jurgen Mettepenningen.

Precieze bedragen worden nergens genoemd. “Wel is het zo dat een renner die niet wint maar een aandeel heeft in de trui bij ons mee aan de kassa passeert”, stelt Mettepenningen. “Zo doen we het al jaren, van in de tijd van Vantornout en Pauwels.” In 2020 nog liet Belgisch kampioen Sweeck toenmalige ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout delen in de winstpremie voor het ‘perfecte ploegenspel’ dat ze in Antwerpen hadden gespeeld.