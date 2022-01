Belgiës nieuwe assistent-trainer is vooral een meester in de zelfcontrole

Hij heeft veel geleerd van Lionel Messi, Arsène Wenger en andere grootheden uit het voetbal. Die inzichten deelt de dorpsjongen Thomas Vermaelen voortaan met zijn oud-collega’s, als assistent van Roberto Martínez.

Negen jaar in Amsterdam, vijf jaar in Londen, vier jaar in Barcelona (met tussendoor een seizoen in Rome) en twee jaar in Kobe. Hij heeft in wereldsteden geleefd, maar zijn afkomst heeft hij nooit verloochend. Thomas Vermaelen (36) is van Stabroek, een polderdorp tussen Antwerpen en de Nederlandse grens waar ze aan ganzenrijden doen. Die traditie onder boerenzonen zet Stabroek al meer dan een eeuw op zijn kop en brengt jong en oud jaarlijks bij elkaar.

Vanop een boerenpaard haast een ganzenrijder zich in volle galop richting een paal en probeert de kop van een dode gans van een galg te trekken. De eerste die daarin slaagt, wordt tot koning gekroond. Vervolgens strijdt de dorpsheld tegen de koningen van de omliggende dorpen. Het folklorespel eindigt met een kroegentocht.

In de polders overstijgt de populariteit van het ganzenrijden die van zijn bekendste exportproduct. Vermaelen vindt dat best zo. De belangstelling heeft hem nooit geïnteresseerd. In die vijf jaar dat hij in Londen voetbalde, bij Arsenal, genoot hij ervan om anoniem door de stad te kuieren.

In ploegverband heeft hij zich altijd weggecijferd voor anderen. Een teamdenker. Op dat vlak is hij nog altijd die stille genieter die aan de zijlijn van het ganzenrijden genoot, zonder mee te gaan in excessen. Hij past zich overal geruisloos aan.

Meeste prijzen

Het is de rode draad in zijn leven. Niemand kon jaren geleden voorspellen dat de knaap met krullen uit Stabroek een carrière zou maken met Ajax, Arsenal, Barcelona en AS Roma als tussenstops. Dat hij de kleedkamer zou delen met grootheden als Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Luís Suárez en Andrés Iniesta. Dat een legendarische trainer als Arsène Wenger hem eruit zou pikken om de verdediging van Arsenal te versterken. Dat hij de eerste Belg in een halve eeuw zou worden op de loonlijst van FC Barcelona. Dat hij van deze generatie Rode Duivels voorlopig de meeste trofeeën in de kast zou zetten.

Het was, door aanhoudend blessureleed vanaf 2013, hoofdzakelijk in een bescheiden bijrol. Hijzelf weet dat allemaal best te plaatsen. Vermaelen is nooit een man geweest van grote woorden of een hoge eigendunk. Een meester in de zelfcontrole.

Vermaelen houdt de FA Cup-trofee omhoog als speler van Arsenal, in 2014. Beeld Photo News

De bijnaam die hij in Engeland kreeg paste eigenlijk niet bij zijn persoonlijkheid. ‘The Verminator’ werd hij er genoemd, naar The Terminator, de beroemde film met spierbundel Arnold Schwarzenegger. Die vernietiger is hij nooit geweest. Als verdediger was hij eerder een opbouwer.

Fan van Vande Walle

Per toeval is het voetbal zijn wereld geworden. Hij komt uit een nest van twee fanatieke Chiro-leiders. Zijn vader, een zelfstandig loodgieter, heeft nooit aan sport gedaan.

Vermaelen keek op naar Philippe Vande Walle, de keeper van het toenmalige Germinal. Onder vrienden stond hij meestal in doel.

In het jeugdvoetbal heeft Vermaelen er nooit bovenuit gestoken. In 1999 kwam hij door de samenwerking tussen Germinal en Ajax in laatste instantie op de lijst van interessante spelers. Halsoverkop verliet Vermaelen een boerendorp voor de grootstad Amsterdam. Zijn eerste jaar had hij heimwee, maar zijn ouders heeft hij daar nooit veel van laten merken. “Ik ben niet iemand die na een tegenslag meteen de makkelijkste oplossing zoekt”, zei Vermaelen ooit. In stilte beet hij door.

Technisch, zo zag Ajax-legende en mentor Danny Blind destijds, was Vermaelen niet de meest begaafde. Hij compenseerde dat grotendeels met zijn instelling. Hij was leergierig. Hij was slim. Hij ondervond geen enkele moeite om die gebreken bij te schaven. Op school was hij een uitstekend student.

Op het trainingsveld legde hij dezelfde ijver aan de dag. Een perfectionist voerde alles tot in de puntjes uit. Qua tactisch inzicht was hij vroegrijp. Hij was een van de meest volwassenen spelers die ze ooit bij de Belgische U19 hebben zien passeren. Een voorbeeld op en naast het veld. Dat was ook de reden waarom Wenger hem bij een grote club als Arsenal later de aanvoerdersband gaf.

Thuis in Japan

Zware blessures leidden ertoe dat hij nog zelden de hoogtes bereikte van in zijn eerste jaren in Londen, tussen 2009 en 2011. Maar als hij fit was, was Vermaelen altijd een betrouwbare pion op wie trainers konden rekenen – het afgelopen EK als beste bewijs.

Revalidaties hielpen hem om afstand te nemen van het voetbal en zijn passie anders te bekijken. Grote plannen heeft hij sinds de eerste operatie in 2009 nooit meer gemaakt. “Ik heb geleerd om fouten achter mij te laten”, zegt hij. “Ik kijk alleen nog vooruit.”

In Japan vond hij de afgelopen twee jaar een cultuur die bij hem past. “Het Japanse leven is zo rustgevend. Dat ligt eigenlijk zeer dicht bij mijn persoonlijkheid. Ik ben nog maar pas naar Kyoto gegaan om er de tempels te bezoeken en te mediteren. Dat was fantastisch om mee te maken. Japan is een ongelooflijke verrijking geweest.”

Trainers merkten bij Vermaelen zijn analytisch vermogen op. Hij ontleedt het spel op een simpele manier. Ervaringen en trainingen met de allergrootsten hebben die vista aangescherpt. Ook als hij voetbalde, keek hij met zijn verstand naar een match. Rationaliteit die hem als (assistent-)trainer straks flink kan helpen.

In het belang van het team zet een dorpsjongen zich weer in de schaduw. De ervaringen uit zijn tocht rond de wereld wil hij nu delen.