België rijdt iedereen uit het wiel in de WorldTour: ‘De beste jaren komen eraan’

Het was een uitzonderlijk succesvol Belgisch wielerjaar met 27 overwinningen in de WorldTour, het hoogste niveau. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet veel positieve zaken, maar heeft ook een waarschuwing: ‘In de Vlaamse klassiekers zijn we wel heel afhankelijk van Wout van Aert.’

Liefst 27 WorldTour-overwinningen met negen verschillende renners. “Daar mogen we trots op zijn”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. Wat hem vooral plezier doet, is de manier waarop dit cijfer tot stand is gekomen. Uiteraard steken Wout van Aert (negen zeges) en Remco Evenepoel (zes zeges) erbovenuit, maar de basis is breed, vindt Vanthourenhout. “We doen het met ervaren renners, met jeugd en zelfs aankomende jeugd.”

Enkel Frankrijk heeft meer verschillende winnaars: tien renners voor veertien zeges. Extra positief voor België is het gevarieerde terrein waarop wordt gewonnen. “We doen het op verschillende fronten", ziet Vanthourenhout. “In de eendagskoersen en in de rittenkoersen; in de sprint, tegen de klok en in de bergen, terrein waar we er vroeger niet aan te pas kwamen. Ook belangrijk: de jongens die winnen zijn geen eendagsvliegen.”

Spanje doet nog beter

De WorldTour werd opgestart in 2011 en in de voorbije twaalf seizoenen deed enkel Spanje beter dan de 27 overwinningen van België vandaag. Dat was in 2012. Onder anderen Alberto Contador, Joaquim Rodríguez, Alejandro Valverde en Oscar Freire zorgden toen voor 33 Spaanse overwinningen. België kan vandaag nog de wereldtitel van Evenepoel als bonus in de weegschaal leggen – kampioenschappen maken geen deel uit van de WorldTour en tellen dus niet mee voor het eindtotaal.

“Ik kan niet wegsteken dat het WK voor mezelf veel deugd deed”, zegt Vanthourenhout. “Dat is toch de dag waarop je als federatie het meest naar buiten komt. Het was de climax van een heel mooi Belgisch wielerjaar.”

Het is koffiedik kijken of de komende edities even succesvol zullen zijn, maar Vanthourenhout is overtuigd dat België goed zit voor heel wat jaren. “Er is veel jong potentieel”, zegt hij. De bondscoach noemt Jordi Meeus en Arnaud De Lie als sprinters. Ook Gerben Thijssen, dit jaar goed voor een rit in de Ronde van Polen, kan volgens hem een vaste waarde worden. “Niet altijd op het allerhoogste niveau, maar sprints winnen in de Vuelta kan zeker.”

Arnaud De Lie imponeert in zijn debuutjaar bij de profs. "Hij zal op termijn een man voor Parijs-Roubaix zijn", denkt de bondscoach. Beeld BELGA

In het klimwerk schuift hij Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder naar voren. “Twee jongens die in volle ontwikkelingsfase zitten. Ook Cian Uijtdebroeks timmert aan de weg. Daar gaan we in de toekomst mee scoren in rittenkoersen. De beste jaren komen eraan voor België.”

Paradox

Het is een vreemde vaststelling voor een wielernatie die haar reputatie heeft opgebouwd in de eendagskoersen: in het Vlaamse werk scoren de Belgische renners minder goed. Vanthourenhout stuurt een waarschuwing uit. “We moeten zien dat we daar ook blijven meespelen. We hebben tijdrijders, sprinters en klimmers, maar in de kasseikoersen zijn we afhankelijk van Van Aert. We zijn verwend geweest in het verleden, maar vandaag is er geen overschot. De dominante tijden met Boonen, Gilbert, Van Avermaet, Vanmarcke en Naesen zijn voorbij.

“Gelukkig is er jong volk op komst. Ik ben overtuigd dat De Lie op termijn een man voor Parijs-Roubaix zal zijn. Hetzelfde met Jasper Philipsen, hij is ook meer dan een sprinter. Tot nu toe is het hem niet gelukt in de klassiekers, maar als ik zie hoe hij in twee jaar gegroeid is in de Tour, dan twijfel ik niet. We winnen nu even wat minder makkelijk, maar onze jeugd krijgt de Vlaamse koersen met de paplepel binnen. Dat gaat altijd nieuwe talenten blijven opleveren.”

Tweestrijd met Slovenië

De voorbije seizoenen waren België en Slovenië de meest succesvolle wielerlanden in de WorldTour. Van Aert en co. doen geregeld haasje-over met de Slovenen aan de top van de zegestand. Het verhaal van Slovenië verschilt van dat van België, legt Vanthourenhout uit. “Zij hebben een topgeneratie met Tadej Pogacar en Primoz Roglic, en daaronder nog Matej Mohoric. Je moet wat geluk hebben dat dat samenvalt. Anderzijds zie ik wel dat er iets groeit in Slovenië. De toppers van vandaag zetten een beweging in gang, structureel komt er iets los. Zowel bij de junioren als bij de beloften is Slovenië in de Nations Cup aanwezig bij de jongens en de meisjes. Ze proberen een basis te leggen voor langere tijd.”

Sven Vanthourenhout: "We doen het op verschillende fronten." Beeld BELGA

In schril contrast met België en Slovenië staat de malaise bij traditionele wielerlanden als Italië en Spanje. Zij staan achtste en tiende in de ranking met respectievelijk acht en zes WorldTour-zeges. Een dieptepunt, maar niet geheel verrassend. Het is een trend die al een tijd aan de gang is.

Vanthourenhout: “Als ik de twee vergelijk, merk ik bij Italië recentelijk wel nieuwe initiatieven. Ik zie veel nieuwe coaches en nieuwe staf. Onder anderen Daniele Bennati en Marco Velo werken nu voor de federatie. Dat jonge volk mis ik bij Spanje. Ik wil het geen laksheid noemen, en ik zeg ook niet dat ze daar slecht werk leveren, maar de frisse wind zie ik daar niet.”