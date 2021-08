België gaat resoluut voor één kopman op WK: Wout van Aert

Namen noemt bondscoach Sven Vanthourenhout nog niet. Behalve één: Wout van Aert is de Belgische kopman voor het WK wielrennen op de weg (26 september). Remco Evenepoel daarentegen is nog niet zeker van zijn plaats.

Remco Evenepoel heeft zijn deelname aan het EK tijdrijden (9 september) en dat op de weg (12 september) bevestigd. Mits een goede dag koerst hij om te winnen, vertelde hij. Teammanager Patrick Lefevere zei deze week nog dat hij van Evenepoel niets meer verwacht dit seizoen.

“Dat is weer typisch Evenepoel", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Het is dit jaar belangrijk om het verwachtingspatroon zo laag mogelijk te houden. Ook ik zal daar zeer mild in zijn.” Vanthourenhout eist dus niet per se een nieuwe Europese titel in het tijdrijden. “Ik twijfel niet over zijn fysieke kwaliteiten, die komen vroeg of laat weer bovendrijven. Op dit moment moeten we voorzichtig zijn. Zijn lichaam reageert nog altijd niet zoals het moet. Vandaag kan dat goed zijn en morgen minder goed.”

Met een Europese titel mag België drie in plaats van twee renners naar het WK tijdrijden (19 september) sturen. Het wordt wel knokken met Stefan Küng of Filippo Ganna op de deelnemerslijst, beseft de coach. “Maar goed, met Evenepoel weet je nooit. Ik vond zijn tijdrit op de Spelen zeker binnen de normen. Voor mij is hij een medaillekandidaat.”

Zestien renners, acht plaatsen

Naast Evenepoel staan ook Yves Lampaert en Wout van Aert op de longlist voor het WK tijdrijden. Voor de WK-wegrit heeft Vanthourenhout zestien renners voor acht plaatsen. “Zonder namen te noemen kan ik nu al zeggen dat ik vijf certitudes heb”, klinkt het. “De laatste drie plaatsen zullen laat worden ingevuld, op basis van wat ik zie in de Ronde van Spanje en vooral in de Benelux Tour. Ik vind het heel jammer dat Brent Van Moer is uitgevallen (brak eind juli zijn linkerheup op training, MG). Hij was voor mij een certitude voor het WK.”

Evenepoel stelde na de Spelen zijn plaats voor het WK ter beschikking. “Hij kan een naam zijn die bij de laatste drie wordt ingevuld”, stelt Vanthourenhout. “We gaan handelen in het belang van Remco zelf. Dat heb ik ook met Lefevere besproken. Ik wil hem niet voor de leeuwen gooien. Het is een WK in eigen land. Zodra hij op de deelnemerslijst staat, worden er verwachtingen gecreëerd.”

Remco Evenepoel is momenteel aan het werk in de Ronde van Denemarken. Beeld Photo News

Ook Van Avermaet, Wellens, Gilbert en Naesen zijn niet zeker van hun selectie. “Ik zou dat liever anders zien”, zegt Vanthourenhout. “Dat zijn fantastische coureurs en goede gasten. Ik heb vorige week nog een uur met ‘Phil’ gebeld. Maar er komt een moment dat het minder leuk communiceren wordt, dat ik ze moet teleurstellen.”

Wie wel “een zeer goede kans” maakt op het WK is Tiesj Benoot. “Een renner van goudwaarde. Hij is erg verstandig en heeft kwaliteiten die andere renners missen. Dat heb ik vorig jaar op het WK in Imola gezien en in Tokio opnieuw. Voor mij is hij de kapitein van de ploeg. Ik kan Tiesj drie, vier dingen zeggen en dan zijn die op het einde van de koers perfect uitgevoerd.”

Geen manoeuvreerruimte

Of Van Aert inspraak krijgt in de WK-selectie? Vanthourenhout: “Wout zal niet de namen invullen. Met hem zal ik wel een aantal namen overlopen. Als je zo’n coureur hebt, moet je daarnaar luisteren.”

Vanthourenhout zegt zijn WK-selectie te zullen maken in functie van zijn kopman. “Met Wout weet je gewoon dat je een van de topfavorieten in je ploeg hebt, een kandidaat-wereldkampioen. Dan is er geen plaats voor drie of vier kopmannen, ook niet voor twee. Ik ga resoluut voor één kopman. En stel dat Wout in het begin van de koers iets voor heeft, dan zal ik zorgen dat ik een goed alternatief heb. We hebben goede renners genoeg.

“Als je Wout hebt, moet je met één kopman starten. Alle renners met wie ik over het WK spreek weten dat daar geen enkele manoeuvreerruimte is. Je kunt zeggen: dat is een risico. Maar voor mij is dat risico minder groot dan wanneer ik mijn kopman in twijfel zou trekken.”