België en Nederland organiseren WK hockey voor mannen en vrouwen in 2026

De twee nationale bonden (KBHB en KNHB) dienden in september van dit jaar samen een bid in en dat overtuigde de FIH. De twee hockeybonden gaven aan in de zomer van 2026 een ‘double gender’ WK te willen organiseren in het Wagenerstadion in Amstelveen en in het nog te bouwen hockeystadion in Waver. Daar zal het oude voetbalstadion Stade Justin Peeters omgevormd worden tot een hockeystadion. Om budgettaire redenen liepen de werken vertraging op, maar de beslissing van de FIH zal de situatie ongetwijfeld deblokkeren. Het stadion zou plaats bieden aan 4.000 toeschouwers, met mogelijkheden tot uitbreiding naar 10.000 plaatsen.

“Beide bonden zijn dankbaar en trots dat het bestuur van de FIH de organisatie van het toernooi heeft gegund aan België en Nederland”, zo klonk het in een persbericht.

“Met het succes van de laatste EK’s voor mannen (2017 en 2021 in Amsterdam en 2019 in Antwerpen) en van het WK voor vrouwen (2022 Amsterdam) in het achterhoofd, zijn we er ten stelligste van overtuigd dat het WK hockey van 2026 opnieuw een onvergetelijk spectaculair en vernieuwend event zal zijn”, zei Serge Pilet, de CEO van de Belgische hockeybond, in een reactie. “In het centrum van het hockeygekke Europa en met de bekende talrijke en luide fans van het Oranjelegioen en de Red Tribe wordt dit WK een ongekend hockeyfeest. We gaan alvast keihard aan het werk.”

De FIH koos de Belgisch-Nederlandse kandidatuur boven Zuid-Afrika. Het doorbreekt ook de Aziatische hegemonie in WK-organisaties. Drie van de laatste vier WK’s bij de mannen werden gespeeld in India. Alleen Den Haag doorbrak de reeks in 2014. De Belgisch-Nederlandse bid bestond uit 3 miljoen euro, exclusief de kosten voor de tv-productie.

“Wat de doorslag heeft gegeven is het feit dat we onderstreept hebben dat we één organistie zijn”, gaf Pilet aan. “De nabijheid van de twee stadions en vooral de synergie tussen de twee partijen was belangrijk. Tijdens het laatste WK voor vrouwen, dat tegelijkertijd in Spanje en Nederland werd georganiseerd, waren er op dat vlak verschillende problemen. Het verschil in de organisatie en de afstanden bemoeilijkten de editie. We hebben bovendien voorgesteld dat een van de gastlanden - België of Nederland - dagelijks speelt om zo de stadions te kunnen vullen.”

Het WK voor mannen vindt begin volgend jaar plaats in het Indiase Bhubaneswar (13-29 januari). De Red Lions verdedigen er hun wereldtitel die ze eind 2018, ook al in Bhubaneswar, veroverden. Nadien stoomden ze door naar een Europese titel (2019 in Antwerpen) en olympische titel (2021 in Tokio).

België organiseerde nooit eerder een WK hockey voor senioren. De federatie diende een voorstel in voor organisatie van de WK’s van 2018 en 2023, maar telkens koos de FIH voor India.