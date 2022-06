België en Nederland azen op WK hockey in 2026

België en Nederland zijn kandidaat om in 2026 samen de wereldkampioenschappen hockey bij de mannen en vrouwen te organiseren. Dat bevestigt de internationale hockeyfederatie FIH. Als speelsteden worden Waver, waar een nieuw stadion in aanbouw is, en het Nederlandse Amstelveen naar voren geschoven.

“Boom (2013) en Antwerpen (2019) kregen al de kans om een EK te organiseren. De politici in Wallonië verrichten veel werk om onze sport te ontwikkelen. Het is dan ook logisch dat zo’n groot evenement naar deze regio komt”, zegt Serge Pilet, secretaris-generaal van de Belgische hockeybond.

De komende WK’s vinden plaats in India (begin 2023 bij de mannen, waar de Red Lions hun titel verdedigen) en in Spanje en Nederland (volgende maand bij de vrouwen, met de Red Panthers). De FIH ontving voor de organisatie van de WK’s in 2026 verschillende kandidaturen, onder meer van Zuid-Afrika. De raad van bestuur hakt op 3 november de knoop door.