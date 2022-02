Belgiche indoortitel voor Rosius, blessure voor Bolingo

Het vuurwerk voor de finale van de 60 meter ontplofte al voor de meet: Bolingo lag ineens languit op de piste. De 29-jarige Brusselse was in de reeksen nog de snelste van allemaal: 7.25, een persoonlijk record. Met die tijd stond ze plots als tweede op de ranglijst aller tijden bij de Belgen, na Kim Gevaert (7.10).

Rani Rosius (7.27) wist meteen dat ze een uitdager had. Tot de linkerknie van Bolingo knikte. “In het beste scenario blijft het tot een verstuiking beperkt, in het slechtste zijn haar kruisbanden geraakt”, zei trainer Carole Bam. Een scan wees gisteren op een scheurtje. Hoe groot, dat zal pas vandaag duidelijk zijn. Het WK indoor lijkt wel uitgesloten. Bolingo zag ook al de Spelen van Tokio in het water vallen.

Nafi Thiam werd vierde op de 60 meter horden, terwijl nationaal recordhouder Anne Zagré naar het goud snelde. Daar kon Thiam zich gerust mee verzoenen. “Zo snel ben ik nog nooit aan het seizoen begonnen”, zei ze.

De olympische kampioen zag het BK als een uitgelezen kans om te trainen, vooral op de eerste horde. “Het alternatief was in mijn eentje een hordetraining doen, dan leek dit me aangenamer.” Ze ontbreekt over twee weken op het WK indoor.