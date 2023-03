Belgian Tornados bewaren kalmte op EK indoor en winnen weer goud

Voor de Tornados was het al de zeventiende internationale medaille. Op het EK indoor pakten ze in 2015 en 2019 ook al goud. Vorig jaar veroveren ze de wereldtitel in zaal.

De Belgen wisten na afloop van de 4x400 meter waar de sleutel tot succes lag. “Onze ervaring heeft het verschil gemaakt”, klonk het in de catacomben van de Ataköy Arena. “We bleven de hele race kalm, ook als we wat achterop hinkten”, zei Kevin Borlée. “We hielden vast aan ons beproefde recept: hard werken, de focus behouden en rustig blijven."

Broer Dylan, die twee weken geleden nog ten val kwam op een meeting in Madrid, sprak van een chaotische race. “Gelukkig wonnen we op het einde, want voor hetzelfde geld zakte ik helemaal weg door het gesteggel van de lopers rond mij. Ik voelde mijn blessure nog een beetje, maar kon gelukkig voluit lopen.”

Julien Watrin verscheen, na zijn zilver op de individuele 400 meter van zaterdag, zo mogelijk met een nog bredere glimlach in de mixed zone. “Het houdt maar niet op”, glunderde de man uit Virton. “In de 4x400 meter kan het in een flits afgelopen zijn, dus kalm blijven is de boodschap. Het was mijn vierde race dit EK. Ik sliep niet te veel en het was redelijk zwaar, maar tegelijk blaakte ik van vertrouwen.”

De Belgen verlieten Istanbul met zes medailles, een record op een EK indoor. Nafi Thiam (vijfkamp) en de Belgian Tornado’s (4x400 meter) veroverden goud. Julien Watrin (400 meter) liep naar zilver. Brons was er voor Noor Vidts (vijfkamp), Eliott Crestan (800 meter) en Thomas Carmoy (hoogspringen).