Belgian Tornados behalen zilveren medaille in 4x400 meter op EK atletiek, Cheetahs stranden op vierde plaats

Alexander Doom begon uitstekend. Als tweede gaf hij het stokje door aan Julien Watrin. Ook hij deed het goed. De Tornados hadden dan nog Kevin en Dylan Borlée achter de hand.

Kevin Borlée was twijfelachtig en dat was te merken. Hij weerde zich, maar kon niet verhinderen dat de Belgen terugvielen naar plek vier. Zijn broer, Dylan, perste er nog een snelle 400 meter uit en strandde finaal op plek twee. Gezien de blessure van Kevin Borlée het hoogst haalbare. “We hebben vooral zilver gewonnen, geen goud verloren”, zei Alexander Doom na afloop bij Sporza. “Ik denk dat we hier als team dan ook supertevreden mee mogen zijn.”

Dylan Borlée perste er nog een laatste spint uit en bracht de Tornados naar de tweede plek. Beeld Photo News

Het is de zestiende medaille op een groot kampioenschap voor de Tornado’s, de vijfde op een EK in open lucht. In 2012, 2016 en 2018 kroonden ze zich tot Europees kampioen. Op het WK in Eugene pakten ze vorige maand brons.

De Belgian Cheetahs op hun beurt eindigden vanavond op de vierde plek, na Groot-Brittannië, Polen en Nederland. Helena Ponette snelde als derde loopster nochtans voorbij haar Poolse en Nederlandse concurrente naar de koppositie, maar Camille Laus moest uiteindelijk haar concurrentes opnieuw laten voorgaan. De Cheetahs behaalden uiteindelijk wel een nationaal record: 3:22:12.

Camille Laus tijdens de halve finale van de 4x400 meter. Beeld Photo News