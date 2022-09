Belgian Lions winnen sleutelmatch tegen Bulgarije en stoten door naar achtste finale

De Lions stonden er niet alleen voor in Tbilisi, want de Georgiërs hadden gratis tickets gekregen om voor de Belgen te komen supporteren. Want als Bulgarije won, zat het toernooi er ook op voor Georgië. Het eerste kwart was heel gelijkopgaand, met de Belgen die veel meer snelheid maakten en zo konden scoren, maar ook enkele makkelijke kansen de nek omwrongen na een snelle uitbraak. Georgië zocht stereotiep naar het driepuntshot, een tactiek die succes had. Kwart één eindigde spectaculair met een verre buzzerbeater van Obasohan: 19-20 in het voordeel van de Lions.

Twee driepunters van kapitein De Zeeuw, Lecomte die iedereen zoek dribbelde, Bako met een voor zijn doen heel verre tweepunter en de derde driepunter van Obasohan resulteerden maximaal in een dertienpuntenvoorsprong. De Georgiërs die aanvankelijk “Bel-gi-a” scandeerden waren inmiddels overgeschakeld op “Bel-gique”. 30-41 was de ruststand na een uitstekend kwart van de Lions.

De sterspeler van de Georgiërs Sasha Vezenkov kreeg na rust hulp van Pavlin Ivanov die 8 punten scoorde 45-45, weg was de Belgische voorsprong. Retin Obasohan was de enige Belg die af en toe kan tegenprikken. Maar dan kwam er steun van Lecomte en Mwema. Wat ook hielp waren twee technische fouten bij de Bulgaren voor protest: 55-61. De slechte start van het kwart was rechtgezet.

Bij 60-66 moesten de Lions nog tien minuten standhouden. Kevin Tumba kon dunken na een assist van Tabu: 60-69, maar ook het onvermijdelijke duo Dee Bost en Vezenkov scoorden: 75-79 met nog een dikke twee minuten op de klok. Met nog één minuut te spelen verloor Vezenkov zijn zelfbeheersing. Ook hij pakte een technische fout voor protest. Bulgarije kon nauwelijks scoren in de laaste drie minuten, Obasohan en Tabu maakten het af vanop de vrijworplijn: De Lions bouwenden een feestje op het parket in Tbilisi en nemen donderdag met vier ploegen de chartervlucht naar Berlijn.

Nog één wedstrijd wordt er gespeeld in Tbilisi: Georgië - Montenegro. Wint Georgië dan eindigt België derde. Als Montenegro het haalt, zijn de Lions vierde.