Belgian Lions gaan voor drie op drie in WK-kwalificatie

Bondscoach Gjergja verzamelde deze week zijn selectie in Bergen. Lecomte, Schwartz en Salumu keren mogelijk terug, Bako is de belangrijkste afwezige. De speler van het Spaanse Manresa is sterk onder de korf.

“Elke keer is het aanpassen. Wie loopt er bij, wie niet. Continuïteit blijft het moeilijkste”, beseft Gjergja. “Na het eerste luik voel je veel positivisme binnen de groep. Dat zal nodig zijn, want Letland verdient alle respect. We moeten hun driepuntwapen afstoppen, hun reboundkracht evenaren en het tempo zelf controleren.”

Letland verloor zijn openingsmatch bij Servië (101-100). Daarna volgde winst tegen Slovakije. Tweemaal met veel driepunters (dertig in totaal). “Bovendien verschijnt Letland nu met meer ervaring en kracht."

Kwalificatie voor de tweede ronde wordt voor deze Lions geen probleem, aangezien de top drie van de poule doorstoot. Belangrijk daarbij: het behoud van punten. Een zege tegen Letland blijft dus noodzakelijk om de tweede kwalificatieronde met goede kansen aan te vatten.