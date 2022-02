Belgian Cats plaatsen zich voor WK na 66-43-winst tegen Rusland: ‘Veelbelovend voor de toekomst’

Emma Meesseman was met 20 punten de topscorer van de partij. Kyara Linskens (14 punten, 6 rebounds, 3 assists) en Julie Allemand (13 punten, 6 rebounds, 6 assists) deden ook een aardige duit in het zakje.

Na de 98-65 zege van donderdag tegen Puerto Rico waren de Cats al 99 procent zeker van een tweede WK-deelname op rij. Nu is dat honderd procent. Naast de Verenigde Staten, waartegen de Cats vrijdag met 84-75 verloren, mogen de beste twee in de groep door.

De Amerikaanse titelverdedigers zijn als olympisch kampioen automatisch geplaatst voor het WK, dat van 22 september tot 1 oktober in Australië plaatsvindt. Naast de VS en gastland Australië kunnen de Belgen daar Bosnië, Canada, China, Frankrijk, Japan, Nigeria, Servië, en Zuid-Korea ontmoeten. Rusland en Puerto Rico strijden maandag om het laatste ticket.

Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, werden de Cats vierde. In de halve finales verloren ze van de Verenigde Staten (93-77), in de wedstrijd om brons van Spanje (67-60).

‘Heel sterke verdediging’

“Dit is veelbelovend voor de toekomst”, verklaarde Emma Meesseman na de match. “Het WK in Australië wordt voor ons een nieuwe etappe. Het is moeilijk te zeggen wat we van het WK mogen verwachten, want er wacht ons nog veel werk. We zullen alleszins ons best doen en ervan genieten.”

“Om een succesvol team te zijn heb je een agressieve verdediging nodig en die hadden we tegen Rusland. Zoiets maakt de match heel wat makkelijker.”

“Ik heb vanavond een heel sterke verdediging gezien”, beaamde coach Valéry Demory. “Er was veel beweging, veel agressiviteit en een erg efficiënte rebound. Op die manier konden we domineren. Bovendien klikte het in de aanval tussen Allemand, Meesseman en Linskens ook heel erg goed. Vandaag had ik voor het eerst sinds mijn aanstelling als coach de verdediging die ik voor ogen heb. Als we voor medailles willen gaan, hebben we in de eerste plaats zo’n sterke verdediging nodig. Daarop kan je dan verder bouwen.”

Rusland - België 43-66

Quarters: 12-22, 15-19; 9-12, 7-13

België: Allemand 13, Lisowa 4, Delaere 2, Meesseman 20, Linskens 14; Ramette 0, Geldof 2, Ben Abdelkader 2, Massey 6, Resimont 3, Joris 0, Mestdagh 0

