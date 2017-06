Belgian Cats peuzelen Italië op in kwartfinales en plaatsen zich voor historische WK-deelname

Met een eerste halve finale in het verschiet stonden de Belgian Cats voor een historische wedstrijd op het EK in Tsjechië. Mits winst tegen Italië wisten onze basketbaldames zich als eerste Belgische basketbalploeg in de geschiedenis ook te kwalificeren voor een WK.



De Cats wisten dus wat gedaan en trokken bij aanvang van de wedstrijd stevig van leer. Emma Meesseman heerste zoals gebruikelijk onder de korf, terwijl de Italianen maar geen antwoord wisten te vinden op de Belgische verdedigingsgordel. De Cats toonden geen genade en sloten een straf eerste kwart af met een meer dan verdiende voorsprong (27-13).



In het tweede bedrijf stokte de motor even. Italië profiteerde om via grote belofte Zandalasini te komen piepen, maar echt in de buurt van de Cats komen lukte niet. Zeker omdat Kim Mestdagh met een plotse reeks driepunters de Belgische dames op sleeptouw nam. Na twintig minuten basketbal toonde het scorebord een overtuigende 46-33 in het voordeel van België aan.